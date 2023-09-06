Alec Baldwin 7 kişilik çetesi ile New York sokaklarına indi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

2012'den beri mutlu evliliklerini sürdüren ABD'li oyuncu Alec Badwin ile yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin, çocuklarıyla New York'ta gezintiye çıktı.

''NEW YORK ÇETELERİ...''

Ünlü çift, çocukları Ilaria Catalina Irena (1), Carmen (10), Rafael (8), Leonardo (7), Romeo (5), Eduardo (3) ve Lucia (2) ile objektif karşısına geçti.

1993-2002 yılları arasında evli kaldığı meslektaşı Kim Basinger'dan da Ireland Baldwin adında bir kızı daha bulunan Alec Baldwin, bu kareyi, "New York çeteleri" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

"KİMSE AYNI YERE BAKMIYOR"

Hilaria Baldwin, geçtiğimiz günlerde bu tatil fotoğrafını, "Kimse aynı yere bakmıyor ama yine de çok güzel bir fotoğraf" diyerek paylaşmıştı.