Alec Baldwin 7 kişilik çetesi ile New York sokaklarına indi

ABD'li oyuncu Alec Badwin ile yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin, 7 çocuğuyla birlikte New York'ta gezintiye çıktı. Ünlü çift, çocukları Ilaria Catalina Irena, Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo ve Lucia ile poz verdi

Alec Baldwin 7 kişilik çetesi ile New York sokaklarına indi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

2012'den beri mutlu evliliklerini sürdüren ABD'li oyuncu Alec Badwin ile yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin, çocuklarıyla New York'ta gezintiye çıktı.

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''NEW YORK ÇETELERİ...''

Ünlü çift, çocukları Ilaria Catalina Irena (1), Carmen (10), Rafael (8), Leonardo (7), Romeo (5), Eduardo (3) ve Lucia (2) ile objektif karşısına geçti.

1993-2002 yılları arasında evli kaldığı meslektaşı Kim Basinger'dan da Ireland Baldwin adında bir kızı daha bulunan Alec Baldwin, bu kareyi, "New York çeteleri" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

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"KİMSE AYNI YERE BAKMIYOR"

Hilaria Baldwin, geçtiğimiz günlerde bu tatil fotoğrafını, "Kimse aynı yere bakmıyor ama yine de çok güzel bir fotoğraf" diyerek paylaşmıştı.

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