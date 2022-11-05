Alev alan otomobil demir yığınına döndü

İHA'nın haberine göre; Yangın, Buldan ilçesine bağlı Derbent Mahallesinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan M.E. idaresindeki 43 VB 215 plakalı otomobilden henüz bilinmeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Araç sürücüsü durumu fark ederek otomobili emniyet şeridine çekti. O anları korku dolu gözlerle izleyen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı otomobile müdahale etmeye başladı. Bu sırada güvenlik güçleri ise yolu güvenlik önlemi aldıktan sonra trafiğe kapattı.

Ekiplerin müdahalesi sonrası otomobildeki yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarıyla birlikte hurdaya dönen araç çekici ile kaldırılırken, yol trafiğe tekrardan açıldı.