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Alev alan otomobil demir yığınına döndü

Denizli’nin Seyir halindeki bir otomobili bir anda dumanlar sardı. Otomobil, alev alev yandıktan sonra demir yığınına döndü.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 12:38
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Alev alan otomobil demir yığınına döndü

Alev alan otomobil demir yığınına döndü
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İHA'nın haberine göre; Yangın, Buldan ilçesine bağlı Derbent Mahallesinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan M.E. idaresindeki 43 VB 215 plakalı otomobilden henüz bilinmeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Araç sürücüsü durumu fark ederek otomobili emniyet şeridine çekti. O anları korku dolu gözlerle izleyen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı otomobile müdahale etmeye başladı. Bu sırada güvenlik güçleri ise yolu güvenlik önlemi aldıktan sonra trafiğe kapattı.

Ekiplerin müdahalesi sonrası otomobildeki yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarıyla birlikte hurdaya dönen araç çekici ile kaldırılırken, yol trafiğe tekrardan açıldı.

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