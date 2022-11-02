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Marsilya taraftarı şehri ateşe verdi. Ortalık alev alev yandı. Takımını Şampiyonlar Ligi'ne böyle gönderdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Tottenham maçı öncesi Marsilya taraftarından muhteşem gösteri...

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 09:51
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Marsilya taraftarından muhteşem gösteri. Şehri ateşe verdi. Takımını Şampiyonlar Ligi'ne böyle uğurladı

Marsilya taraftarı şehri ateşe verdi. Ortalık alev alev yandı. Takımını Şampiyonlar Ligi'ne böyle gönderdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçları oynandı. Marsilya, sahasında Tottenham'ı ağırladı. Igor Tudor'un takımı ilk yarısını önde kapattığı maçta 90+5. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. 

Marsilya'nın golü 45+2. dakikada Chancel Mbemba'dan gelirken Tottenham'ın gollerini, 54. dakikada Clement Lenglet ve 90+5. dakikada Pierre-Emile Hojbjerg kaydetti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz Cengiz Ünder, 73. dakikada Jordan Veretout'nun yerine oyuna dahil oldu. 

MARSİLYA AVRUPA KUPALARINA VEDA ETTİ
Maçı berabere bitirmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne, kazanması durumunda bir üst tura gidecek Marsilya, 90+5'te gelen mağlubiyet sonucunda 6 puanla grubun son sırasında kalarak Avrupa kupalarına veda etti. Tottenham ise 11 puana ulaşarak grup liderliğinin sahibi oldu. 

MAÇ ÖNCESİ TARAFTARDAN BÜYÜK GÖSTERİ
Marsilya'nın Tottenham maçı öncesi taraftarlar şehri adeta ateşe verdi. Oyuncuların stadyuma girecekleri anda meşalelerle uğurlama yapan Marsilyalılar müthiş görüntülere imza attı.

Fransız basınında yer alan haberde, Marsilya otobüsünün çevresinde yaklaşık 12 bin taraftarın olduğunu belirtildi. Ateşli taraftarlar meşalelerle birlikte takımlarına moral vermek için böyle bir organizasyon yaptılar.

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