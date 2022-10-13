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Dolara alev aldıracak sinyal geldi. Tutanaklarda ortaya çıktı

ABD Merkez Bankasının (Fed) 20-21 Eylül’de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, yüksek faiz oranlarının bir süre daha devam edeceğini işaret etti.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 10:10
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Dolara alev aldıracak sinyal geldi. Tutanaklarda ortaya çıktı
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Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 20-21 Eylül’de gerçekleştirilen toplantısına ait tutanakları paylaştı.

Politika faizinin 75 baz puan artışla yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımlarının bir süre daha devam edeceğini gösterdi.

Tutanaklarda, “Yetkililer, Fed’in fiyat istikrar ve maksimum istihdam hedeflerini başarmak için Komitenin daha sıkı bir politika duruşuna geçmesi ve ardından bu duruşu sürdürmesi gerektiği kararına vardı.” ifadesi kullanıldı.

“ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ”

Enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ettiği ve uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde bulunduğunun gözlemlendiği belirtilen tutanaklarda, son dönemdeki enflasyon verilerinin genel olarak beklentilerin üzerinde geldiği ve buna bağlı olarak enflasyonun tahmin edilenden daha yavaş düştüğü kaydedildi.

Tutanaklarda, “Pek çok yetkili, enflasyonu düşürmek için çok az önlem almanın maliyetinin, çok fazla önlem almanın maliyetinden daha büyük olabileceğini vurguladı.” değerlendirmesi yer aldı.

Bazı yetkililerin, özellikle oldukça belirsiz mevcut küresel ekonomik ve finansal ortamda, ekonomik görünüm üzerinde önemli olumsuz etki riskini azaltmak amacıyla daha fazla politika sıkılaştırmasının hızını ayarlamanın önemli olacağını düşündüğüne işaret edilen tutanaklarda, yetkililerin orta vadede enflasyon baskılarının kademeli olarak azalacağı kanaatinde oldukları kaydedildi.

"ABD’DEKİ EKONOMİK FAALİYETİ KISITLAYABİLECEK FAKTÖRLERİN ARTTI"

Tutanaklarda, yetkililerin politika ayarlamalarının kümülatif etkilerini değerlendirirken, bir noktada faiz artırımlarının hızını yavaşlatmanın uygun olacağı konusunda anlaştığı aktarıldı.

Bazı yetkililerin para politikası kısıtlayıcı bir bölgeye taşındıkça risklerin daha iki taraflı hale geleceğini gözlemlediği kaydedilen tutanaklarda, diğer ülkelerdeki parasal sıkılaşma ve küresel ekonomik görünümün zayıflaması da dahil olmak üzere gelecek dönemde ABD’deki ekonomik faaliyeti kısıtlayabilecek faktörlerin arttığı belirtildi.

Fed’in bir sonraki FOMC toplantısının 1-2 Kasım’da yapılması planlanıyor. (AA)

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