Aleyna Tilki bu kez ormanın derinliklerinden paylaştı. Çocuk havuzuna tanga ile girmesi olay olmuştu

Sosyal medya hesabında yayınladığı pozları sebebiyle sık sık magazin gündeminde konuşulan isimlerden biri haline gelen şarkıcı Aleyna Tilki, ormanda verdiği bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Tilki'ye binlerce beğeni ve yorum geldi.

Aleyna Tilki bu kez ormanın derinliklerinden paylaştı. Çocuk havuzuna tanga ile girmesi olay olmuştu

Sosyal medya hesabında yayınladığı pozlar sebebiyle sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren 23 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bikinili karelerini takipçileriyle paylaştı.

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Geçtiğimiz günlerde kardeşi Ayça Tilki'nin çektiği klip sebebiyle ailecek eleştiri yağmuruna tutulan Aleyna Tilki, ormanın derinliklerindeki bikinili pozlarını "Animal" notuyla yayınladı.

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2017 yılında Cevapsız Çınlama isimli şarkısıyla çıkış yapan ve kariyerinde üst noktalara gelen Aleyna Tilki'nin bikinili pozları sevenleri tarafından 66 bin beğeni ve 1600'ün üstünde yorum aldı.

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