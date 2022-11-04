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‘Tayt polemiğine' ünlü şovmen de dahil oldu. Mehmet Ali Erbil kadınları kızdıracak

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Nükhet Duru'nun "Ne olur bu tayt olayına 'dur' deyin artık" çıkışı hakkında konuşan Erbil, “Bacakları kalın olanlar tayt giymesin” dedi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 10:34
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Mehmet Ali Erbil kadınları kızdıracak! ‘Tayt polemiğine' ünlü şovmen de dahil oldu.

‘Tayt polemiğine' ünlü şovmen de dahil oldu. Mehmet Ali Erbil kadınları kızdıracak
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Şarkıcı Nükhet Duru'nun kadınların tayt giymemesi gerektiğini söylemesinin ardından, magazin gündeminde tayt tartışması iyice kızıştı. Tayt polemiğine ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de katıldı.

“GÜNDE 50 DOLAR KAZANIYORUM”

TikTok’tan çok para kazandığı yorumları için “Günde 50 dolar kazanıyorum, öyle yüksek paralar yok” diyen şovmen, Nükhet Duru’nun “Kadınlar tayt giymesin” sözleri hakkında ne düşündüğü sorulunca da şöyle dedi:

“SERENAY SARIKAYA VE ALEYNA TİLKİ DİBİNE KADAR GİYSİN!”

“Ben tayt giymiyorum. Nükhet Hanım dediyse doğru söylemiştir. Taytı yakışan giyecek, güzel bacakları olan, uzun bacakları olan giyecek. Ama bacakları kalın olan giymesin. Mesela Serenay Sarıkaya, Aleyna Tilki, Dua Lipa giysin, dibine kadar giysin.”
 

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