Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den sert yanıt. "Yobazım ulan yobaz..."

İsrail'in Gazze'de yüzlerce sivilin ölümüne neden olan hastane saldırısının yankıları sürerken, bölgeden bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada da ünlü isimler İsrail'e tepkilerini dile getiriyor. Bu isimlerden biri de Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel oldu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den sert yanıt. "Yobazım ulan yobaz..."

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken bölgeden gelen görüntüler de kan donduruyor.

İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 3 bini aşarken, çatışmalarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı bin 400'ü geçti.

"BENİM DİN KARDEŞİM ÖLÜYOR"

İsrail ordusu, halihazırda abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım girişine izin verilmeyeceğini açıklarken sosyal medyada ünlü isimler de yaşananlara isyan ediyor.

Son olarak Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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"Nerdesiniz müslümanlar bu nasıl bir acı nasıl kayıplar" diyerek isyan eden Havva Öztel sonraki paylaşımında ise "Yobazım ulan yobaz benim din kardeşim ölüyor, sesimi çıkartıyorum diye yobaz oluyorsam yobazım" dedi.

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