Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den sert yanıt. "Yobazım ulan yobaz..."

İsrail'in Gazze'de yüzlerce sivilin ölümüne neden olan hastane saldırısının yankıları sürerken, bölgeden bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada da ünlü isimler İsrail'e tepkilerini dile getiriyor. Bu isimlerden biri de Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel oldu.