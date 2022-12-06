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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in son paylaştığı fotoğraf kafaları karıştırdı

Sosyal medya paylaşımları ve cesur klipleriyle sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, gelinlik giyerek yaptığı son paylaşımıyla da gündem oldu.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 10:58
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Ünlü şarkıcı Alyne Tilki'nin annesi Havva Öztel'de en az kızı kadar ünlü .Öztel'in son paylaşımı magazin gündemine oturdu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in son paylaştığı fotoğraf kafaları karıştırdı
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Her fırsatta kızı Aleyna Tilki'yi desteklediğini söyleyen anne Havva Öztel genç kızlara taş çıkarıyor. Öztel son olarak sosyal medya hesabından bir pozunu paylaştı. Havva Öztel'in düzgün fiziğiyle verdiği pozdaki görüntüsü görenleri şaşırttı

.

Gelinlik giydi

Takipçileri Havva Öztel'i tanımakta zorlandı. Photoshop'u fazla kaçıran Öztel, şarkıcı Göksel'e benzetti. Gelinlikli fotoğrafına, "Çok yakında" yazması da merak uyandırdı.

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