Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in son paylaştığı fotoğraf kafaları karıştırdı

Her fırsatta kızı Aleyna Tilki'yi desteklediğini söyleyen anne Havva Öztel genç kızlara taş çıkarıyor. Öztel son olarak sosyal medya hesabından bir pozunu paylaştı. Havva Öztel'in düzgün fiziğiyle verdiği pozdaki görüntüsü görenleri şaşırttı
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Gelinlik giydi
Takipçileri Havva Öztel'i tanımakta zorlandı. Photoshop'u fazla kaçıran Öztel, şarkıcı Göksel'e benzetti. Gelinlikli fotoğrafına, "Çok yakında" yazması da merak uyandırdı.
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