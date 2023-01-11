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Aleyna Tilki'nin doktorundan önemli açıklama

Sahne performansıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki bir süre şarkı söyleyemeyeceğini açıklamıştı. Tilki hakkında bir iddia daha ortaya atıldı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 19:13
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Aleyna Tilkinin ses teli felç oldu haberlerine doktorundan açıklama

Aleyna Tilki'nin doktorundan önemli açıklama
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Aleyna Tilki'nin "Sesi felç oldu" denildi. Ünlü şarkıcının hayranları bir daha şarkı söyleyemeyecek mi diye endişelenirken, doktorundan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada doktor videolu bir mesaj yayınladı. Çekilen video sırasında Aleyna Tilki kısık sesiyle doktorun açıklamalarını onayladığını gösterdi.

Açıklama şöyle: "Bugün bazı mecralarda Aleyna Tilki ile ilgili çıkan ‘Ameliyat olabilir… Ses teli felç oldu!’ haberleri asılsızdır"

 

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Alemdar
11.01.2023 19:45
Vah vah ee nasıl olacak şimdi. Mahvolduk .tek derdimiz de buydu.  
 
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