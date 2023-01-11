Aleyna Tilki'nin doktorundan önemli açıklama

Aleyna Tilki'nin "Sesi felç oldu" denildi. Ünlü şarkıcının hayranları bir daha şarkı söyleyemeyecek mi diye endişelenirken, doktorundan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada doktor videolu bir mesaj yayınladı. Çekilen video sırasında Aleyna Tilki kısık sesiyle doktorun açıklamalarını onayladığını gösterdi.

Açıklama şöyle: "Bugün bazı mecralarda Aleyna Tilki ile ilgili çıkan ‘Ameliyat olabilir… Ses teli felç oldu!’ haberleri asılsızdır"