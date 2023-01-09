9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Aleyna Kalaycıoğlu sevgilisi Sinan Akçıl'ı affetmedi

Aleyna Kalaycıoğlu sevgilisi Sinan Akçıl'ı affetmedi

'Survivor 2021' yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu’yla yeni bir ilişkiye başlayan Sinan Akçıl'ın adı, geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli ile anılmıştı. Bu söylentileri kısa sürede yalanlayan Akçıl'ın sevgilisini ikna edemediği ve Samyeli'yi kıskanan Kalaycıoğlu'nun ilişkiyi bitirdiği iddia edildi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 14:02
Takip Et

Adı Defne Samyeli ile aşk dedikodusuna karışan Sinan Akçıl'ı sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu affetmedi.

Aleyna Kalaycıoğlu sevgilisi Sinan Akçıl'ı affetmedi
+
Aa
-

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, Ocak 2019'da Amsterdam'da nikâh masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmıştı. Kısa süre sonra yeniden bir araya gelen ikili, Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak bu birliktelik de uzun sürmemiş ve ünlü çift 11 Mayıs 2022 tarihinde boşanmıştı. Akçıl, ardından birlikte single çıkardığı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz kasım ayında 'Özgür Aras’la Baş Başa' programına katılan ünlü isim, aşkın tarifi şu sözlerle yapmıştı:

"Aşk kesinlikle hem ne istediğini çok iyi bilmek hem de ne istediğini bilmemem benim için. Evlilik benim beynimdeki özgürlüğü öldürdü. Bu yanlış anlaşılmasın başka bir kadınla flört etmek anlamında değil. Sadece o baskı insanı, diken üzerinde yürüyormuşum baskısı. O beni iki arada bir derede bıraktı. 'Daha zamanı değil miydi?' dediğim zamanlar oldu. Evlilik bende travma yaratmadı. Yine her an evlenebilirim, hiç öyle bir korkum yok."

'SÜRPRİZ YAKINLAŞMA' İDDİASI!

Sinan Akçıl’ın ismi son olarak ise Defne Samyeli ile anılmıştı. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre; yeni bir şarkı çıkarmak için Sinan Akçıl ile çalışan Defne Samyeli, bu süreçte kalbini ünlü müzisyene kaptırmıştı.

'KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL'

Akçıl, bu iddiaların ardından bir güzellik merkezinin etkinliğinde sahne almıştı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, "Defne Samyeli ile aşk yaşadığım iddiaları kesinlikle doğru değil. Ben sürekli üreten ve göz önünde olan bir adamım. Bu tarz haberlerin çıkması beni şaşırtmıyor" diyerek konuya açıklık getirmişti.

Tüm bu yaşananların ardından, Aleyna Kalaycıoğlu ile Sinan Akçıl'ın aşkının kıskançlık yüzünden bittiği iddia edildi. Kalaycıoğlu’nun, sevgilisi Akçıl’ın adının Samyeli’yle anılmasından rahatsız olduğu; şarkıcının Samyeli ile aşk haberlerini yalanlamasına rağmen sevgilisini ikna edemediği öğrenildi.

Akçıl’ın son dönemde Samyeli ile yeni çıkaracağı eseri için sık sık buluşmasından rahatsız olan ve ilişkilerini noktalayan Kalaycıoğlu'nun, şarkıcıyla beraber yaşadığı evi terk ettiği de söyleniyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
1
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
2
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
3
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
4
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
5
﻿Cem Yılmaz derbi ardından
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
6
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
﻿Babacan: Altı parti tek bir listeden seçime girecek diye bir şey yok
7
﻿Babacan: Altı parti tek bir listeden seçime girecek diye bir şey yok
﻿Babacan: Altı parti tek bir listeden seçime girecek diye bir şey yok
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Görev sırasında temizlik işçisine tokat
﻿Görev sırasında temizlik işçisine tokat
﻿Görev sırasında temizlik işçisine tokat
﻿Kayseri’de zincirleme kaza: 6 yaralı
﻿Kayseri’de zincirleme kaza: 6 yaralı
﻿Kayseri’de zincirleme kaza: 6 yaralı
﻿Siirt'te minibüs devrildi: 6'sı ağır 12 yaralı
﻿Siirt'te minibüs devrildi: 6'sı ağır 12 yaralı
﻿Siirt'te minibüs devrildi: 6'sı ağır 12 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.