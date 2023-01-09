Aleyna Kalaycıoğlu sevgilisi Sinan Akçıl'ı affetmedi

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, Ocak 2019'da Amsterdam'da nikâh masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmıştı. Kısa süre sonra yeniden bir araya gelen ikili, Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak bu birliktelik de uzun sürmemiş ve ünlü çift 11 Mayıs 2022 tarihinde boşanmıştı. Akçıl, ardından birlikte single çıkardığı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz kasım ayında 'Özgür Aras’la Baş Başa' programına katılan ünlü isim, aşkın tarifi şu sözlerle yapmıştı:

"Aşk kesinlikle hem ne istediğini çok iyi bilmek hem de ne istediğini bilmemem benim için. Evlilik benim beynimdeki özgürlüğü öldürdü. Bu yanlış anlaşılmasın başka bir kadınla flört etmek anlamında değil. Sadece o baskı insanı, diken üzerinde yürüyormuşum baskısı. O beni iki arada bir derede bıraktı. 'Daha zamanı değil miydi?' dediğim zamanlar oldu. Evlilik bende travma yaratmadı. Yine her an evlenebilirim, hiç öyle bir korkum yok."

'SÜRPRİZ YAKINLAŞMA' İDDİASI!

Sinan Akçıl’ın ismi son olarak ise Defne Samyeli ile anılmıştı. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre; yeni bir şarkı çıkarmak için Sinan Akçıl ile çalışan Defne Samyeli, bu süreçte kalbini ünlü müzisyene kaptırmıştı.

'KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL'

Akçıl, bu iddiaların ardından bir güzellik merkezinin etkinliğinde sahne almıştı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, "Defne Samyeli ile aşk yaşadığım iddiaları kesinlikle doğru değil. Ben sürekli üreten ve göz önünde olan bir adamım. Bu tarz haberlerin çıkması beni şaşırtmıyor" diyerek konuya açıklık getirmişti.

Tüm bu yaşananların ardından, Aleyna Kalaycıoğlu ile Sinan Akçıl'ın aşkının kıskançlık yüzünden bittiği iddia edildi. Kalaycıoğlu’nun, sevgilisi Akçıl’ın adının Samyeli’yle anılmasından rahatsız olduğu; şarkıcının Samyeli ile aşk haberlerini yalanlamasına rağmen sevgilisini ikna edemediği öğrenildi.

Akçıl’ın son dönemde Samyeli ile yeni çıkaracağı eseri için sık sık buluşmasından rahatsız olan ve ilişkilerini noktalayan Kalaycıoğlu'nun, şarkıcıyla beraber yaşadığı evi terk ettiği de söyleniyor.