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Aleyna Tilki’ye soruşturma açıldı. Justin Bieber’la ilgili sözleri başına dert açtı

'Çingen' kelimesi ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin başına der açtı. Tilki kendisine asıldığını iddia ettiği Justin Bieber'a 'Çingen' deyince hakkında soruşturma başlatıldı. 

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 14:37
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Justin Bieber’la ilgili sözleri başına dert açtı! Aleyna Tilki’ye soruşturma açıldı

Aleyna Tilki’ye soruşturma açıldı. Justin Bieber’la ilgili sözleri başına dert açtı
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Günaydın'ın haberine göre; Şarkıcı Aleyna Tilki'nin 'Çingen' yorumu başına dert açtı.

Enes Batur'un sosyal medyada yaptığı yılbaşı programına katılan Aleyna Tilki, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın kendisine ilgi duyduğunu ifade ederek "Los Angeles'ta bir otelde karşılaştık ama çocuk çingen yani" diyerek olayı anlattı. Bir vatandaş 'Çingen' kelimesi ile Romanları aşağıladığı için Aleyna Tilki'yi CİMER'e şikayet etmesi sonucu ünlü şarkıcıya soruşturma açıldı. Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin katıldığı son programda söyledikleri yeni bir soruşturmanın fitilini ateşledi. Fenomen Enes Batur'un Youtube platformunda yaptığı 'Tatsız Gerçekler' adlı programa konuk olan ünlü şarkıcı, söyledikleriyle yine vatandaşların tepkisini çekti.

JUSTIN BIEBER'A 'ÇİNGEN' DEDİYİNCE CİMER’E ŞİKAYET EDİLDİ

Programda sohbet eden ikiliden ünlü fenomen Enes Batur'un kendisine 'Sana yürüyen bir ünlü oldu mu' sorusunu yöneltmesi sonucu Tilki'den ilginç bir cevap geldi. Aleyna Tilki, Los Angeles'ta bir otelin kafesinde oturduğu esnada dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldadığını anlatıp "Yanıma biri geldi, ayakkabıları güzeldi ama çocuk çingen yani" diyerek şarkıcıyı tanımadığını söyledi.

"ALEYNA TİLKİ ÖZÜR DİLESİN"

Manisa'da yaşayan Yılmaz U., programı izledikten sonra şarkıcı Aleyna Tilki'nin çingene vatandaşlara yönelik küçümseyici konuştuğu iddiasıyla Cimer'e başvurdu. Genç şarkıcı hakkında şikayette bulunan Yılmaz U., Tilki'nin konuk olduğu programın internetten kaldırılmasını ve şarkıcının da özür dilemesini talep etti.

SAVCILIK 'ÇİNGEN' SORUŞTURMASI BAŞLATTI

Genç şarkıcı hakkında Cimer'e yapılan şikayet sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılık, şüpheli Aleyna Tilki'nin yer aldığı programı bilirkişiye göndererek deşifresini istedi. Şarkıcı hakkındaki soruşturma hızla devam ederken, dava açılıp açılmayacağı da merak konusu.
 

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