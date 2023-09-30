Ali Babacan yerel seçim kararını açıkladı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin yerel seçimlere kendi amblemi ve adaylarıyla gireceğini bildirdi

Babacan, partisinin Tüzük Kongresi'nde, kaybedilen seçimler ve önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK"

Babacan, kaybedilen seçimlere ilişkin, "Talihsiz tartışmalar, tekil hırslar ve anlamsız kavgalar yüzünden vatandaşlarımız; Millet İttifakı’nın bu ülkeyi uyumlu bir şekilde yönetebileceğine ikna olmadı" yorumunu yaparken seçim sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Babacan, şöyle devam etti: "O yüzden bugün işimiz daha zor. Ama biz, demokrasiyi bir ‘müsabaka’ gibi görenlerden, ‘iktidarın nimetlerini paylaşma yarışı’ sananlardan değiliz."

Yerel seçime kendi adaylarıyla gireceklerini Babacan, "DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır" dedi.



Babacan açıklamasının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Kararımız ülkemiz için, partimiz için hayırlı olsun."