Ali Babacan yerel seçim kararını açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yerel seçim kararını açıkladı. Babacan seçime kendi adaylarıyla gireceklerini söyledi.

Ali Babacan yerel seçim kararını açıkladı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin yerel seçimlere kendi amblemi ve adaylarıyla gireceğini bildirdi

Babacan, partisinin Tüzük Kongresi'nde, kaybedilen seçimler ve önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK"

Babacan, kaybedilen seçimlere ilişkin, "Talihsiz tartışmalar, tekil hırslar ve anlamsız kavgalar yüzünden vatandaşlarımız; Millet İttifakı’nın bu ülkeyi uyumlu bir şekilde yönetebileceğine ikna olmadı" yorumunu yaparken seçim sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Babacan, şöyle devam etti: "O yüzden bugün işimiz daha zor. Ama biz, demokrasiyi bir ‘müsabaka’ gibi görenlerden, ‘iktidarın nimetlerini paylaşma yarışı’ sananlardan değiliz."

Yerel seçime kendi adaylarıyla gireceklerini Babacan, "DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır" dedi.

Babacan açıklamasının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Kararımız ülkemiz için, partimiz için hayırlı olsun."

İlgili Haberler
Yerel seçim öncesi Ankara'da alarm çaldıracak anket. Oran yüzde 60'a çıktı
İttifak çıkışlarıyla dikkat çeken Yeniden Refah’tan şimdi de yerel seçim açıklaması
İYİ Parti’den yerel seçimlere ilişkin flaş açıklama. ‘AKP’nin alternatifi CHP değil İYİ Parti’dir’
DEVA Partisi’nden yerel seçim çıkışı: Seçmen iktidarı çok ağır bir şekilde cezalandıracak
Öne Çıkanlar
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Ağız / Dil vermemek deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağız / Dil vermemek deyiminin anlamı nedir?
Trabzonspor'dan Pendikspor'a dostluk yemeği Spor
Trabzonspor'dan Pendikspor'a dostluk yemeği
Slovakya halkı erken parlamento seçimleri için sandık başında Dünya
Slovakya halkı erken parlamento seçimleri için sandık başında
Ermeni provokatörler, California Üniversitesi'nde Türkiye Büyükelçisi ve büyükelçilik çalışanlarına saldırdı Güncel
Ermeni provokatörler, California Üniversitesi'nde Türkiye Büyükelçisi ve büyükelçilik çalışanlarına saldırdı
İstanbulspor-Antalyaspor: İlk 11'ler Spor
İstanbulspor-Antalyaspor: İlk 11'ler
Ekran başındaki bu alışkanlık duruş bozukluğuna yol açıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Ekran başındaki bu alışkanlık duruş bozukluğuna yol açıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Yapımcı Faruk Turgut: Oyuncular talep görmeyince Hande Erçel’i günah keçisi ilan ediyorlar Magazin
Yapımcı Faruk Turgut: Oyuncular talep görmeyince Hande Erçel’i günah keçisi ilan ediyorlar