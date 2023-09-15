İYİ Parti’den yerel seçimlere ilişkin flaş açıklama. ‘AKP’nin alternatifi CHP değil İYİ Parti’dir’

Cinisli, “Türkiye’nin dört bir yanına kucağını açan parti, İYİ Parti’dir. 2028’de en geç yapılacak genel seçimlerde iktidar adayı İYİ Parti’dir” dedi.

İYİ Parti iktidar olmak için kuruldu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Naci Cinisli; İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, İl Başkan Yardımcısı Serkan Akkirman ve Uluslararası İlişkiler Başkanlığı Komisyon Başkanı avukat Tuba Altun ile bugün basın toplantısı düzenledi. Partinin İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıda konuşan Cinisli, geçtiğimiz günlerde partilerinin tarihi bir karar verdiğini belirtti. Cinisli, “Bizler, İYİ Partililer, İYİ Parti’yi bir parti kuralım, bir çatı atalım da altında kafamızı sokup siyaset yapalım diye kurmadık. Biz İYİ Parti’yi iktidar olalım diye kurduk” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne eleştiri

Cinisli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirerek, Türk siyasetinin iki duvar arasında sıkışmış durumda olduğunu söyledi. Cinisli, “Bu yeni sistemde, bu tarzın adı koalisyon değil ama ittifak görüşmeleri ve pazarlıkları teknik bazda yapılmıyor. Maalesef ilkesel bazda tavizler verilerek teknik tavizler değil, ilkesel tavizler verilerek pazarlıklar yapılıyor” diye konuştu.

AK Parti’nin alternatifi İYİ Parti’dir

Cinisli, AK Parti’nin alternatifinin CHP değil, İYİ Parti olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin dört bir yanına kucağını açan parti, İYİ Parti’dir. 2028’de en geç yapılacak genel seçimlerde iktidar adayı İYİ Parti’dir. CHP ile olan birlikteliğimizden en çok mutlu olan da AK Partililerdi” ifadelerini kullandı.