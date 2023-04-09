14 Mayıs seçimlerine giden süreçte tepeden dayatmacı, sosyolojik gerçeklikten kopuk zihniyete en başından beri karşı geldik.

Toplumdan gelen sese kulağını kapatmış, ille de ben ille de ben diyen zihniyetin AKP’yi yıkmak yerine ekmeğine yağ süreceğini söyledik hep!

AKP’yi AKP’nin politikalarıyla yıkmanın ne kadar mümkün olduğunu dile getirdik!

Aynı zihniyet devam ettirilecekse AKP’nin yıkılmasına ne gerek var ki?Peki şimdi üçüncü yolcular mı suçlu?

Üçüncü yol arayanlar hain ilan edildi malum cenah tarafından.

Hükümete saldırmadıkları kadar saldırdılar!

Kim gazeteci kim yeni dönemin trolü olacak görmüş olduk böylece!

Medyasına reklam verilmiyor diye hakaret edenini mi ararsın, CHP’den yaranmak için saldıranını mı, topu birden geldi üzerimize!

Halbuki amacımız AKP’nin yıkımını sağlamlaştıracak temellerin atılmasıydı!

Çocukluğu, gençliği, ömrünün 3’te 2’si AKP iktidarında geçen ve AKP’nin yarattığı Türkiye’nin atmosferinin pisliğini iliklerine kadar hisseden kuşak olarak AKP’nin yıkılmasını bizden daha fazla kimse isteyemezdi oysa.

Bugün partilerin milletvekili adayları açıklandı.

O da ne CHP trollerinden hiçbiri listeye girememiş.

Kim girmiş peki CHP listesine?

CHP, Atatürk ve Cumhuriyet ile özdeşleşmiş Çankaya’dan Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı eski AKP’li Sadullah Ergin’i aday göstermiş!

Üstelik teeee 2014 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakimlere baskı kurduğuna dikkat çektiği Sadullah Ergin’e boyun eğmeyeceklerini belirtmesine rağmen!

Şimdi ne oldu da Sadullah Ergin’e boyun eğildi?

CHP’nin bir diğer adayı da DEVA kontenjanından Ankara’da aday gösterilen eski AKP’li İdris Şahin.

FETÖ’den yargılanan, DEVA Partisi’nde siyasete devam eden ve FETÖ’den ihraç edilenlere göreve iade açıklamaları yapan, FETÖ’ye halen cemaat diyen Şahin, hangi akla hizmet CHP milletvekili adayı olarak gösterildi?

Türk askerine çocuk katili diyen, FETÖ medyasına yapılan operasyonları medya darbesi olarak değerlendiren, Atatürkçülere faşist diyen HACER FOGGO CHP İzmir 2. bölge 8.sıra milletvekili adayı yapıldı!

Oldu olacak Türk askerine kimyasal silah kullandı diye iftira atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı da aday gösterseydiniz!

Üçüncü yol oluşturmaya çalışanlar mı ayrılıkçı şimdi?

İktidarı kazanamadıklarında suçlanacak kesim belli üçüncü bir çıkış yolu arayanlar, küskünler!

Atatürk’ün CHP’sinin “Atatürk” diyemeyenlerle doldurulması karşısında bir çıkış yolu arayanlar!

CHP iktidara gelemezse suçlu kesim bunlar?

Peki toplumun sesine kulak tıkayanlar, ille de ben diye diretenlerin hiç mi suçu yok?