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Ali Babacan'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması: Sorumlusu Erdoğan'dır

DEVA lideri Ali Babacan, Sinan Ateş cinayetine ile ilgili "Birileri cesaret alıp bu tür işler yapıyorsa bunun tek sorumlusu iktidardır, iktidarın başındaki Sayın Erdoğan’dır" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 16:57
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Ali Babacan'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması

Ali Babacan'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması: Sorumlusu Erdoğan'dır
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Temel Haklar Eylem Planı’nı açıkladığı toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babacan 30 Aralık 2022’de Ankara’da öldürülen Ülkü Ocaklar eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soru üzerine, “Ankara’da işlenen cinayet kabul edilebilir bir vaka değil. Birileri cesaret alıp bu tür işler yapıyorsa bunun tek sorumlusu iktidardır, iktidarın başındaki Sayın Erdoğan’dır. Hiç kimse ortamdan cesaret alıp Türkiye’yi geçmişin karanlıklarına götürmek gibi bir düşünceye kapılmasın. Devlet, devletlik görevini yerine getirmek zorundadır. Bu işin failleri kimse, niye olduysa bütün açıklığıyla ortaya koymak zorundadır” ifadelerini kullandı.

Babacan, altılı masaya ilişkin bir soru üzerine “Korkmayın masaya hiçbir şey olmaz. Ne çatlak ne bir şey oluşur. İktidarın tek gerçekçi alternatifi Altılı Masa’dadır. Altılı Masa’daki partiler de bunun bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmek zorundadır. Bu da zaten oluyor, gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

‘ALTILI MASANIN ORTAK TUTUM ALMASI KIYMETLİ OLACAK’

Babacan, başörtüsü teklifine ilişkin nasıl bir tutum alınacağı sorusuna “Altılı Masa’nın bu konuda mümkünse ortak bir tutum alması ülkemiz için son derece kıymetli olacaktır. 14 Kasım’da ev sahipliğini yaptığımız toplantıda görüşümüzü değerli genel başkanlarla paylaştım. Önümüzdeki toplantıda da sanırım gündemimizde olacak” diye yanıt verdi.

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