AKP’li İbrahim Halil Yıldız'a yönelik suikast girişimi iddiası. Son anda yakalandılar

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a yönelik suikast girişiminin engellendiği iddia edildi.

İHA'da yer alan habere göre emniyet güçleri, suikast için Suriye’den gönderilen PYD/YPG mensubu 2 kişi ile yardım eden 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SUİKAST TALİMATI

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye geçtiği tespit edilen Suriye uyruklu M.M.İ. ve M.M.’yi gözaltına aldı. Haberde, gözaltına alınan iki kişinin sorgularında, PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde Ayn El Arab bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ‘Hacı’ kod adlı örgüt mensubunun, AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız için suikast talimatı verdiğini söylediği yer aldı.

Suikastı gerçekleştirmek için Türkiye’ye geldiklerini anlattığı ifade edilen iki kişinin, Hacı kod adlı Suriye uyruklu R.B. aracılığıyla kendilerine para gönderdiğini söyledi. Bunun üzerine R.B. de gözaltına alındı.

R.B.’nin Suriye’de bulunan kardeşi H.B.’nin, PYD/YPG içerisinde Suriye'de faaliyet gösteren ‘Serhildan’ kod adlı örgüt mensubu tarafından kaçırıldığı ve serbest bırakılması karşılığında Vekil Yıldız’a eylem yapılması amacıyla kendisinden keşif yapmasını istediği ifade edildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)