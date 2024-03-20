Trabzonsporlu Denswil derbide yaşadıklarını açıkladı. Kimsenin görmediklerini ortaya çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonsporlu Denswil derbide yaşadıklarını açıkladı. Kimsenin görmediklerini ortaya çıkardı
Derbinin yankıları sürerken Trabzonsporlu Denswil flaş açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında Fenerbahçe Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederken maç sonunda yaşananlar gündemden düşmüyor.

Hollanda basınına konuşan Trabzonsporlu Denswil derbide yaşananlara dair flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Denswil’in sözleri:

"Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan bir maç ister Trabzon'da ister İstanbul'da oynansın her zaman çok gergin geçer. Çünkü Fenerbahçe bizim ezeli rakibimiz. Ancak bu maçtaki atmosfer kadar zehirli bir atmosferi daha önce hiç yaşamamıştım"

"Oyuncularımız tehdit hissetmedi çünkü taraftarlar provokatif Fenerbahçeli oyuncuları arıyordu. Birinin köşe bayrağını çekip bir oyuncunun peşinden gittiğini, yerde bir bıçak olduğunu görüntülerde gördüm"

"Olaylar başladığı sırada neredeyse soyunma odasındaydım. Kısa süre içinde sahada onlarca taraftar vardı. Tabii ki olayları yatıştırmaya çalıştım"

"Trabzonsporlu oyuncuların Fenerbahçeli oyuncuları güvenli bir şekilde içeri sokmaya çalıştığını gördüğünüz videolar da var"

"Ancak böyle bir anda kendi güvenliğinizi de düşünmek zorundasınız, bu yüzden geç kaldığım için bir noktada içeri gitmeye karar verdim"

"Bu futbolun bir parçası değil, bunu görmek istemezsiniz ve buna göz yumulamaz ama burası Türkiye"

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