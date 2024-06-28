Ali Erbaş’ın Audi A8’i 150 metre ileriye iade edilmiş

Tasarruf tedbirleri ve 'israf' tartışmaları kapsamında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tahsis edilen Audi A8 marka araç, gelen tepkilerin ardından 'iade' edilmek zorunda kalmıştı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in iddiasına göre, Audi A8'in yeni bir detayı ortaya çıktı. Araç, tepki çekmemesi amacıyla bir süre Diyanet'in garajında bekletildi. Daha sonra garajdan çıkarılan araç, Ali Erbaş tarafından şehir dışı seyahatlerinde ve başkanlık ile evi arasında kullanıldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN GÖRÜŞ ALINDI

Audi A8 haberlerinin kamuoyunda yarattığı tartışma sonrasında Diyanet yetkililerinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile görüşerek "Aracı iade edelim mi?" diye sordukları öne sürüldü. İletişim Başkanlığı'nın, sürecin doğru yürütülmesi adına iadeye yönelik açıklama yapılmasını önerdiği iddia edildi.

SARAY'A ZİYARET

Aracın iade edildiği yönündeki resmi açıklamanın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Başkan Yardımcıları Kadir Dinç ile Hasan Güçlü tarafından kaleme alındığı belirtildi. Metin hazırlandıktan sonra Ali Erbaş'ın Cumhurbaşkanlığı'na giderek, ziyaretin ardından metnin kamuoyuna duyurulduğu ve aracın iade edildiği açıklandı.

Erbaş'ın kullandığı süre boyunca Diyanet İşleri Başkanlığı binasının altındaki kapalı otoparkta bulunan araç, iade açıklamasının ardından, başkanlığın 150 metre ilerisinde bulunan Ahmet Hamdi Akseki Camii’nin altındaki üç katlı otoparkın özel bir bölümüne çekildi.