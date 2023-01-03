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  • Profesör olan Ali Erbaş'ın İngilizcesi herkesi şaşırttı. İngilizce hutbe verdi

Profesör olan Ali Erbaş'ın İngilizcesi herkesi şaşırttı. İngilizce hutbe verdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde geçen hafta yılın son cuma hutbesini okumuştu. Fakat burada yaptığı İngilizce okuması herkesi şaşırttı. 

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 12:32
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Ali Erbaş'ın İngilizcesi herkesi şaşırttı

Profesör olan Ali Erbaş'ın İngilizcesi herkesi şaşırttı. İngilizce hutbe verdi
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde geçen hafta yılın son cuma hutbesini okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yılın son cuma hutbesini okuyarak 2023 yılında barışın hakim olduğu, savaşsız bir dünya mesajı verdi.

Erbaş, hutbesinin bir bölümünü İngilizce de okuyarak 2023 yılında barışın hakim olduğu, savaşsız bir dünya mesajı verdi.

Fakat Erbaş’ın İngilizcesi herkesi şok etti.

Eleştiriler, Erbaş’ın akıcı olmayan ve telaffuzunda zorlandığı İngilizcesinden çok “Profesör” unvanı olmasına rağmen konuşamaması nedeniyle oldu. 

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vatan sever
3.01.2023 12:35
yuh artık  
 
zafer
3.01.2023 12:34
ünvan almak ne kadar kolay  
 
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