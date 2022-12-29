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Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam

Osmaniye’de 20 yıldır konfeksiyonculuk yapan Ahmet Taşdemir, Diyanet Vakfı Osmaniye Şubesi’nden kiraladığı iş yerinin kirasını ödeyemediği için dükkanını kapatma kararı aldı. Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023'e kadar kira sözleşmelerinde yapılacak zammın yüzde 25'i geçmeyeceğini söylemişti.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 01:26
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağın açıklamaları Diyanet Vakfının faiz kararı ardından akıllara geldi

Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
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Palalı Süleyman Caddesi’ndeki iş yerine pankart asan esnaf, "Sağdan soldan borç bularak ödemeye çalıştım, bu sefer de yüzde 70 kira artışına gittiler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çocuklarımızı okutamıyoruz artık. Bu nedenle kapatacağım ama bir türlü işin içinden de çıkamıyorum" dedi.

Osmaniye’de yıllardır konfeksiyon işi yapan Ahmet Taşdemir, Diyanet Vakfı'ndan kiraladığı iş yerinin kirasını ödeyemediği için vakıf tarafından 2017 yılında mahkemeye verildi. Yasal faizi ile kirasını ödemeye çalışan Taşdemir, işin içinden çıkamayınca iş yerini kapatma kararı aldı ve dükkanına "Kapatıyoruz, zararına satışlarımız başlamıştır" pankart astı.

"SÖZDE DİYANET VAKFI 'FAİZ YOK' DİYORLAR"

"20 yıldır bu sektörü yapıyorum, 20 yıldır da burada kiracıyım. Diyanet’in yaptığı; 5 yıllık geriye dönük fark aldılar. Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) diye hesaplattılar. Bir de kalkmışlar, bu dönemde, mahkeme kararıyla yüzde 70 tekrar fark istiyorlar. Artık uğraşacak halimiz kalmadı. Sözde Diyanet Vakfı, ‘Faiz yok’ diyorlar, bir de 5 yıllık geçmişe dönük faiziyle birlikte mahkemeye kadar verdiler. Elimde bir motor vardı, onu da haczetmişler. Sağdan soldan borç bularak ödemeye çalıştım, bu sefer de yüzde 70 kira artışına gittiler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çocuklarımızı okutamıyoruz artık. Bu nedenle kapatacağım ama bir türlü işin içinden de çıkamıyorum.

"HER ŞEYDE SIKINTI YAŞIYORUZ"

Şu an kirayı ödeyemez durumdayız, elektrik parasını ödeyemez durumdayız. Kredi çektiğimiz halde işin içinden çıkamıyoruz. Esnaf Kefalet’ten kredi çektik, kirayı ödemeye çalışıyoruz Diyanet Vakfı’na. 20 yıldır da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy veriyorum üstelik, bizi bu şekilde mağdur ettiler. Çocuğumla birlikte biz burayı işletiyoruz. Çocuğumu okula gönderemedim, sırf bu iş yüzünden. Yani her şeyde sıkıntı yaşıyoruz. 

Bir kız çocuğunu okutamıyorsam ben ne yapayım bu işi? Artık oy vermeyi boş ver, ben kendi çocuğumun geleceğini kurtarmaya çalışıyorum; onu beceremiyoruz, artık oydan da vazgeçtik. Gördüğün gibi bekliyoruz; daha sıfır, yapmadık daha siftah. Bu işsizlikte, bu pahalılıkta ne yapabiliriz? Yapacağın işi bile yapamıyorsun."

DİYANET'İN ARTIŞ KARARI AKILLARA BOZDAĞ'IN AÇIKLAMASINI GETİRDİ

Erdoğan'ın geçen aylarda kabine toplantısından 'müjde' diye duyurduğu düşük faizli konut kredisiyle birlikte kira fiyatlarında ciddi bir artış yaşanmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise kiralarda artış sınırını açıkladı. 

Bozdağ, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor" dedi. (Odatv)

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