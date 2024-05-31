Ali Koç Aziz Yıldırım'ı şoka uğrattı. Mourinho bombası

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç Aziz Yıldırım'ı şoka uğrattı. Mourinho bombası

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çok konuşulacak bir hamle geldi! Ali Koç, Acun Ilıcalı ile birlikte Londra'ya gidip Jose Mourinho ile buluşacak!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün yaklaşan başkanlık seçimi öncesi tarihi bir olaya imza attı.

Ali Koç, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı olan Jose Mourinho ile sözleşme imzaladı.

Yapılan sözleşmenin 2+1 yıllık olduğu vurgulandı.

ali-kocun-yonetim-kurulu-listesi-belli-oldu-acun-ilicali-da-listede-bkat-cover.webp

ACUN ILICALI VE ALİ KOÇ LONDRA'YA GİDİYOR
Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidecek.

Jose Mourinho ile buluşup Real Madrid ile Borussia Dortmund'un oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler.

dddd.png

AZİZ YILDIRIM BULUŞACAKTI
Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Londra'da Jose Mourinho ile buluşacağını açıklamıştı.

Bu gelişme sonrası Aziz Yıldırım'ın Mourinho ile yapılacak buluşması iptal oldu.

TARAFTARLAR YORUM YAĞDIRDI
Ali Koç'un bu hareketi sonrası Fenerbahçe taraftarı 'Rekabet ne kadar güzel şey, 'Vay be süper haber' 'Kulüp kendi kendine çalım attı' 'Aziz Yıldırım hayatının golünü yemiş' tarzında yorumlar yaptı.

İlgili Haberler
Fenerbahçe İsmail Kartal kararını açıkladı. İsmail Kartal kararı duyunca şok oldu
Dev maç şifresiz kanalda
Son Haberler
Dursun Özbek'in İlkay Gündoğan planı belli oldu Spor
Dursun Özbek'in İlkay Gündoğan planı belli oldu
Kaybolan kedisini bulana para ödülü verecek Yerel Haberler
Kaybolan kedisini bulana para ödülü verecek
Açık havada uyumak bilimsel olarak araştırıldı Sağlık
Açık havada uyumak bilimsel olarak araştırıldı
Son dakika... İYİ Parti Antalya Milletvekili istifa etti Gündem
Son dakika... İYİ Parti Antalya Milletvekili istifa etti
2 bin adet doldurulmuş ele geçirildi Yerel Haberler
2 bin adet doldurulmuş ele geçirildi
Seydikemer'de yörük şenliği Yerel Haberler
Seydikemer'de yörük şenliği
Müjde Ar'ın son hali ortaya çıktı. Gençlere önemli tavsiyeler verdi Magazin
Müjde Ar'ın son hali ortaya çıktı. Gençlere önemli tavsiyeler verdi