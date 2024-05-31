Ali Koç Aziz Yıldırım'ı şoka uğrattı. Mourinho bombası

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün yaklaşan başkanlık seçimi öncesi tarihi bir olaya imza attı.

Ali Koç, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı olan Jose Mourinho ile sözleşme imzaladı.

Yapılan sözleşmenin 2+1 yıllık olduğu vurgulandı.

ACUN ILICALI VE ALİ KOÇ LONDRA'YA GİDİYOR

Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidecek.

Jose Mourinho ile buluşup Real Madrid ile Borussia Dortmund'un oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler.

AZİZ YILDIRIM BULUŞACAKTI

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Londra'da Jose Mourinho ile buluşacağını açıklamıştı.

Bu gelişme sonrası Aziz Yıldırım'ın Mourinho ile yapılacak buluşması iptal oldu.

TARAFTARLAR YORUM YAĞDIRDI

Ali Koç'un bu hareketi sonrası Fenerbahçe taraftarı 'Rekabet ne kadar güzel şey, 'Vay be süper haber' 'Kulüp kendi kendine çalım attı' 'Aziz Yıldırım hayatının golünü yemiş' tarzında yorumlar yaptı.