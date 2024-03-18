Ali Koç 'Bu iş çığrından çıktı'

İşte Ali Koç'un canlı yayındaki açıklamaları:

Dün gece gerçekleşen olaylar, Türkiye adına utanç vericidir.

Bu iki büyük kulübü birbirine düşman etmeye, aralarına nefret tohumları serpmeye çalışanlar var. 1995-1996 sezonunda Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası tansiyon yükselmişti, fakat bugünkü gibi derin nefret ve düşmanlık tohumları ekilmemişti.

3 Temmuz olaylarının arkasındaki terör örgütü, bu iki kulüp arasındaki gerginliği daha da artırmıştır. Yaşanan kurşunlama olayı da bu örgütün işidir. Her iki camianın sağduyulu insanları sabırlı ve mantıklı düşünmelidir. Bu tür sorunların üstesinden gelmeliyiz, çünkü bu sorunlar ülkemize zarar vermektedir.

AKIL TUTULMASI

Trabzonspor ve Trabzon ülke futbolunun en önemli dinamiklerinden biri. Maçtan sonra Ertuğrul Bey'in dair hakeme serzenişleri oldu. Onlar dün bizi çok iyi ağırladı. Yönetimsel sorun yok. Belki de çoğu noktada aynı noktadayız. Sahada iki takım oyuncuları iyi niyetliyken bunların yaşanması akıl tutulması.



Fenerbahçe ve Trabzonspor'a geçmiş olsun. Ancak üzülerek öğrendim, çalışmalar varmış. Yaşananları Fenerbahçeli futbolculara bağlayacaklarmış. İnşallah bu yanlışa girmezler. Bu yaşananlardan onlar da üzgün. Trabzonspor'a da olağanüstü baskı var, onlar bu işi nasıl ele alacak? Göreceğiz.

TURUNCU YELEKLİ GÜVENLİKLER



Yaşananlar olmasaydı, 2-0'dan 2-2'ye o maçı getirmek kolay olmazı. Ancak bunları konuşmayalım. Dün gecenin mağduru Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Futbolcular, kendilerini linçten korudular. Aileleri endişe yaşadı. Bir avuç güvenlik görevlimiz mağdur. Trabzon'da turuncu yelek giyen güvenlik güçlerine de teşekkür ederim. Büyük çaba sarfettiler. En büyük mağdur Fenerbahçe taraftarıdır. Endişelenen, güvenliğimizden bilgisi olmayıp endişe eden taraftarlarımızıdır.

LİNÇ EDİLSEYDİK NE OLACAKTI

Artık bu iş çığırından çıktı. Fenerbahçe'nin bu ülkede gördüğü muameleme kabul edilemez. Sporda yaşadıklarımız herkesin malumu. Bu örgüte duvar olan Fenerbahçe. Ne devletimiz, ne yetkililer aksiyon almıyor. TFF de bizim aksiyonlarımıza manevra yapıyor. Sadece bir futbolcu linç edilseydi ne yapacaktık? Kafamızı duvarlara vuracaktık. Bu son olsun diyoruz ama hiçbir zaman son olmuyor. Şiddeti normalleştiren bir ülke olmaya başladık! Televizyonlara balkıyorum, spor yazarlarını okuyorum... Yazıklar olsun! İsmail Hoca buz tutmasaymış... Futbol üzerinden topluma bir şey mi yapılıyor? Dünkü olay organizeydi.

İPTAL EDİLMELİYDİ



Hakemin dün hiçbir yaptırım uygulamaması, uyguladıklarında da çok geç kalması tribünleri cesaretlendirmeye başladı. Futbol nabzını biraz bilen insan işin nereye gideceğini bilir. Maçın devam etmesi olacak iş değil! Halil Umut Meler, UEFA'da böyle bir maçı devam ettirse, lisansı iptal olur. Denizli'deki maç da iptal edilmeliydi. Su savaşları dediğimiz maçta 19 polis yaralandı, o maç da iptal edilmeliydi. Dün akşam da iptal edilmeliydi. Belki yaşadığı travmadan dolayı psikolojisi yeterli değildi diyenler var ama şunu söyleyeyim, ülkemizin içinde bulunduğu durumda hiçbir hakem o maçı iptal edilemezdi. TFF'nin bu maç devam edemez demesi gerekirdi.