Ali Koç Trabzon'daki olayların nasıl başladığını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç Trabzon'daki olayların nasıl başladığını açıkladı
Trabzonspor derbisinde yaşananlara dair konuşan Ali Koç flaş açıklamalarda bulundu.

Dün akşam oynanan Trabzonspor derbisinde yaşanan skandallara dair açıklamalarda bulunan Fenerbahçe başkanı Ali Koç olayların başlangıç sürecine dair flaş sözler sarf etti.

"Dünkü maçta polis yoktu! Yakınlarımızdan öğrendik maçtan önce arama yapılmamış. Bu organize bir olay! Otobüs kurşunlanması, Ali Sami Yen'deki su savaşları gibi... Trabzonspor'a da geçmiş olsun. Bizi çok iyi ağırladılar. Ertuğrul Başkan'a dün oğlumu teslim ettim. Maçtan önce gezdirdi. İnsan kavgalı insan ailesini teslim eder mi? Ancak bizi suçlu yapacaksanız, iş çığırından çıkacak. Riyad'daki gibi faturayı bize kesecekler. Devletimizle konuş, TFF ile konuş... Biz 2 Nisan'da olağanüstü genel kurula gidiyoruz. Allah'ın izniyle yapmamız gerekeni yapmalıyız. Kendi göbek bağımızı kesmeliyiz."

"Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz! Herkes aklını başına almalı! Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Yeter! Maç 2-2 bitse şampiyonluk gitti! Belki başka yerde yapacaklar! Bunu kim organize etti? Trabzonspor Yönetim Kurulu organize etmedi? Birileri etti! Neden polis yoktu, neden emniyet önlemi alınmadı?"

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