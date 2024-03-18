Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı. Trabzonspor Fenerbahçe derbisi detayı isyan ettirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı. Trabzonspor Fenerbahçe derbisi detayı isyan ettirdi
TFF 30. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 30. haftaya dair VAR kayıtlarını Youtube kanalından açıkladı.

VAR monitöre gidilen sadece 3 maç olması nedeniyle (Alanyaspor-Kayserispor, Beşiktaş-Antalyaspor, Adana Demirspor-Sivasspor) TFF sadece o maçlara dair konuşmaları açıklarken Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde yaşananlara dair hiçbir kaydın açıklanmaması isyan ettirdi.

Beşiktaş - Antalyaspor maçı: Antalyaspor'un kazandığı penaltı

VAR: "Burak seni potansiyel penaltı incelemesi için izlemeye davet ediyorum."

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Burak Pakkan: "Temas noktasını gördüm, tamam. Top oyunda mı, onu da göreyim. Tamamdır gördüm, 83 numara penaltı ve sarı kart veriyorum."

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Beşiktaş - Antalyaspor maçı: Beşiktaş'ın kazandığı penaltı

VAR: "Burak, sana potansiyel elle oynama gerekçesiyle penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Bu temas noktası, bir kez daha oynatacağım."

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Burak Pakkan: "Tamam bir daha oynat ağabey, siyah-beyazlı oyuncunun eline değmiyor değil mi? Tamam şimdi gördüm. Penaltı vereceğim, kart vermeyeceğim."

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