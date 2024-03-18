Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı. Trabzonspor Fenerbahçe derbisi detayı isyan ettirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 30. haftaya dair VAR kayıtlarını Youtube kanalından açıkladı.

VAR monitöre gidilen sadece 3 maç olması nedeniyle (Alanyaspor-Kayserispor, Beşiktaş-Antalyaspor, Adana Demirspor-Sivasspor) TFF sadece o maçlara dair konuşmaları açıklarken Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde yaşananlara dair hiçbir kaydın açıklanmaması isyan ettirdi.

Beşiktaş - Antalyaspor maçı: Antalyaspor'un kazandığı penaltı

VAR: "Burak seni potansiyel penaltı incelemesi için izlemeye davet ediyorum."

Burak Pakkan: "Temas noktasını gördüm, tamam. Top oyunda mı, onu da göreyim. Tamamdır gördüm, 83 numara penaltı ve sarı kart veriyorum."

Beşiktaş - Antalyaspor maçı: Beşiktaş'ın kazandığı penaltı

VAR: "Burak, sana potansiyel elle oynama gerekçesiyle penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Bu temas noktası, bir kez daha oynatacağım."

Burak Pakkan: "Tamam bir daha oynat ağabey, siyah-beyazlı oyuncunun eline değmiyor değil mi? Tamam şimdi gördüm. Penaltı vereceğim, kart vermeyeceğim."