Fatih Terim kararını verdi. Panathinaikos'ta ayrılık kapıda

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim kararını verdi. Panathinaikos'ta ayrılık kapıda
Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos'un başındaki Fatih Terim değişikliğe gidiyor.

Ocak ayında sürpriz bir kararla Panathinaikos’un başına geçen Fatih Terim gelecek sezon için kararını verdi.

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Takımdan göndermek istediği isimleri tek tek belirlemeye başlayan deneyimli teknik adam özellikle hücum hattında değişikliğe gidecek.

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Hali hazırda 3 golcü isimle yoluna devam eden Yunan ekibinde sakatlıktan golle dönen Fotis Ioannidis Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

Başta Stuttgart olmak üzere birçok takım yıldız futbolcuyla ilgilenirken Panathinaikos 20 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılışına izin verecek.

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Hücum hattındaki değişikleri bununla sınırlı bırakmayan Panathinaikos’ta Fatih Terim ayrıca bir diğer santrafor Andraz Sporar’ı kadroda düşünmüyor.

Fatih Terim, sözleşmesi 2026 yılında bitecek yıldız ismin gönderilmesini istedi.

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