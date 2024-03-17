Ali Koç kabusu yaşadı Galatasaray bayram etti

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Ali Koç kabusu yaşadı Galatasaray bayram etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tribünden izlediği maçta kadın futbol takımı Beylerbeyi Spor Kulübü'ne 4-3 yenildi.

Fenerbahçe Petrol Ofisi; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beylerbeyi Spor Kulübü'ne konuk oldu.

Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda oynanan mücadeleyi; ev sahibi ekip 4-3'lük skorla kazandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da maçı tribünden takip eden isimler arasındaydı.

Futbol takımının maçlarına "uğursuzluk" getirdiği için gitmeyen Başkan Koç; geçtiğimiz günlerde UEFA Konferans Ligi'ndeki Union Saint Gilloier mücadelesini tribünden izlemişti. Başkan Ali Koç; "UEFA Başkanı Ceferin perşembe günü maça geliyor. Ben de maça gideceğim. Fenerbahçe'ye bir zorluk daha çıktı" diyerek takımına şanssız geldiğini kabul etmişti.

Maç 1-0'lık skorla Belçika ekibinin galibiyetiyle sonuçlanırken, Fenerbahçe ilk maçta aldığı 3-0'lık galibiyetin avantajıyla çeyrek finale çıkmıştı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi bu mağlubiyetle 54 puanda kaldı.

Lider Galatasaray ise konuk ettiği Adana İdmanyurdu'nu 7-0 gibi farklı bir skorla yendi ve puanını 59'a çıkarıp Fenerbahçe ile arasındaki farkı daha da açtı.

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