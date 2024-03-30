Ali Koç Enişte'nin üzerine yürüdü

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Ali Koç Enişte'nin üzerine yürüdü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Divan Kurulu toplantısında Kaya Enişte'nin sözlerine sinirlenerek kürsüye yürüdü.

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurulda "ligden çekilme" konusunun tartışılacağı bir dönemde gergin anlar yaşandı.

Toplantıda Kaya Enişte'nin ligden çekilme ile ilgili yaptığı konuşma, salon tarafından tepkiyle karşılandı ve Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, böyle bir kararın olmadığını belirtti.

Yaşanan gelişme üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuşmayı dinlediği yerinden kalkarak kürsüye gitti.

Kaya Enişte ile bir konuşma gerçekleştiren Koç ardından yerine geri dönüp konuşmayı dinlemeye devam etti.

Enişte Koç'un yanına gelmesi sonrası konuşmasının devamında, "Öyle bir kararı ben de Anayasa'nın ilk 4 maddesi gibi düşündüm. Teklif bile edilemez diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

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