Fenerbahçe derbide kazandı. Galatasaray'ın kupa umutları yıkıldı

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Fenerbahçe derbide kazandı. Galatasaray'ın kupa umutları yıkıldı
Sahasında Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 83-66 mağlup etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

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Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler ezeli rakibini 83-66'lık skorla mağlup etti.

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Bu galibiyet ile seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe 2 Nisan Salı günü deplasmanda oynayacağı maçı da kazanması halinde adını finale yazdıracak.

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Seride 1-1'lik beraberlik olması durumunda ise finale çıkacak takımı Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak son bir maç belirleyecek.

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