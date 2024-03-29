Fenerbahçe derbide kazandı. Galatasaray'ın kupa umutları yıkıldı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler ezeli rakibini 83-66'lık skorla mağlup etti.

Bu galibiyet ile seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe 2 Nisan Salı günü deplasmanda oynayacağı maçı da kazanması halinde adını finale yazdıracak.

Seride 1-1'lik beraberlik olması durumunda ise finale çıkacak takımı Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak son bir maç belirleyecek.