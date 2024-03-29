'Fenerbahçe ligden çekilmek için UEFA'ya gitti'

Milliyet Gazetesi YouTube Kanalı'nda yaşanan son gelişmeler canlı yayında aktarıldı. Ligden çekilme ile ilgili UEFA'da yaşanan diyalog ve futbolcuların Galatasaray maçı düşüncesi dikkat çekti.

İFTAR YEMEĞİNDE AKLI SELİM DAVRANMA DÜŞÜNCESİ ÇIKTI

Gazeteci Senad Ok'un açıklamaları dikkat çekti:

Trabzon'daki maçtan sonra alınan kongre kararı için konuştuğum birçok üye çekilme konusuna olumlu yaklaşacağını söylemişti. Bunlar arasında Vefa Küçük de vardı. Çekilme yönünde oy kullanacağı yönünde görüş bildirdiler. İftar yemeğinde Fenerbahçe'nin eski yöneticileri bir araya geldi. Abdullah Kiğılı, Şekip Mosturoğlu gibi isimler geldi. Daha ihtiyatlı davranma düşüncesi oluştu orada. Biz size bu yetkiyi vereceğiz ama daha aklı selim davranılması yönünde görüş bildirdiler. Borsaya açık bir şirket Fenerbahçe, tüzüğe uygunluğu aynı şekilde tartışılıyor. Mesela Süper Kupa maçına çıkmamak, Trabzonspor maçına gitmemek gibi düşünceler oluştu.

FENERBAHÇE ÇEKİLMEYİ UEFA'YA SORDU

Fenerbahçe UEFA ile görüştü. Fikir alışverişinde bulundu. Sohbet toplantısında UEFA da şaşkın. Çünkü daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıkları için ne olacağını çok kestiremiyorlar.

ALİ KOÇ FİKİR ALDI

Ali Koç daha çok insanları dinlemiş, fikirlerini almış o iftarda. Bir reaksiyon verilecek. Ama bu reaksiyonun Fenerbahçe'ye orta ve uzun vadede zarar vermemesi için çalışılıyor. Böyle bir karar alınırsa dünyada yankılanır. Fenerbahçe gibi bir kulüp her yerde haber oluyor. İtalya'da yorumlarda insanlar şaşırıyor. Gündeme gelmesi bile Avrupa'da yankı buldu.

AZİZ YILDIRIM KONGREYE KATILMAYACAKTIR

Aziz Yıldırım'ın kongreye katılacağını zannetmiyorum. İftara da katılmayacağını biliyordum ama yazmadım. Çok ekstra bir şey olur, tarihi bir kongre kararını değiştirebilir ama zannetmiyorum geleceğini. Aziz Yıldırım'ın katılmasını isterim. Çoğu konuda haklı çıkmıştır bu zamana kadar. Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'a çok yakın ve iftara katıldı. Eğer kongre gelirse destek görür. Çünkü söylediği çoğu şeyde haklı çıktı Aziz Bey.

FUTBOLCULAR GALATASARAY'I YENECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYOR

Futbolcuların genel görüşü şu; Bu durumlar takımı olumsuz etkiliyor. Biz iyi durumdayız, İsmail hoca toparlandı. Maçlara müdahalesi önemli. Galatasaray'ı deplasmanda yeneceğini düşünüyor futbolcular. Fenerbahçe Kadıköy'de bir baskı hissediyor. Taraftar takımı baskılıyor. Deplasman seyircisini çok seviyor futbolcular. Gol yese bile hep destek veriyor. Beşiktaş'ı rahat yendi, Trabzon'da 2-0 öne geçti. Belçika ekibiyle deplasmanda aynı şekilde. Takım formda hissediyor. Deplasmanda ortaya konan bu performans ışığında çekilme konusunda sıcak değil futbolcular ama yapacakları bir şeyleri de yok.