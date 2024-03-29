TFF ligden çekilirse Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyecek

Kaynak: Fotospor
TFF ligden çekilirse Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyecek
Eğer Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol faaliyetlerini askıya alırsa veya takım ligden çekilirse, bu durumun sonuçları karmaşık olabilir.

Fenerbahçe'nin hukukçu yöneticisi Fethi Pekin'in dile getirdiği gibi, eğer Fenerbahçe kalan maçlara çıkmaz ve hükmen mağlubiyetlerle ligi ikinci sırada tamamlarsa, teorik olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanabilir.

Ancak, bu sürecin TFF Disiplin Talimatı'nın 24. maddesi uyarınca nasıl işleyeceği ve pratikte uygulanabilirliği konusunda belirsizlikler yaşanıyor.

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Fotospor'un haberine göre bu tür bir durumun gerçekleşmesi halinde, çeşitli hukuki ve idari süreçlerin devreye gireceği ve TFF'nin Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyebileceği ifade edildi.

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