Ali Koç Fenerbahçe'ye verilecek cezayı açıkladı

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Ali Koç Fenerbahçe'ye verilecek cezayı açıkladı
Trabzon'daki skandalın ardından spor camiası TFF'nin vereceği cezaları beklerken Ali Koç'tan net yanıt geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında kulübün geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Lube Ayar'ın aktardığına göre, Ali Koç toplantıda, "Kulübümüzün mevcut durumunu normalleştirmek için geldiğimiz noktayı 2 Nisan'daki kongrede üyelerimizle değerlendireceğiz. Sponsorlarımızla görüşmeler yaptık ve onların desteğini yazılı olarak aldık; onlar bizimle birlikte olacaklar" dedi.

Ali Koç, "Bankalarla kredi yapılandırmaları konusunda görüşeceğiz. Üç olası senaryo var: Alt lige düşmek, futbol faaliyetlerimizi geçici olarak durdurmak veya yurt dışında bir takım satın almak. Bu seçenekler kongrede netlik kazanacak" ifadelerini kullandı.

BİZE CEZA VEREMEZLER

Trabzonspor maçı sonrasında yaşananlar hakkında da konuşan Ali Koç, "Yönetim kurulu ile uzun görüşmeler sonucu yaptığım açıklamalar ani bir kararın ürünü değil. Sahaya inen yüzlerce kişi varken futbolcularımıza yönelik 'kavga etmeselerdi' eleştirilerine katılmıyorum.

Kadıköy'de sevinç gösterileri olmuştu ve sorun yaşanmamıştı. Trabzon'da ise futbolcularımıza 'saha ortasında sevinmeselerdi' denildi. Bir uzman, 'Futbolcularınızın maskeli kişiye karşılık vermesi iyi oldu, aksi takdirde sahaya girenler daha cesur olabilirdi' dedi. Bize ceza verilemez, verilirse sorumluluğunu taşırlar" şeklinde konuştu.

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