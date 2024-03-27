Galatasaraylı Mertens'ten emeklilik ve Fenerbahçe açıklaması. Seçimini yaptı

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Galatasaraylı Mertens'ten emeklilik ve Fenerbahçe açıklaması. Seçimini yaptı
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mertens devam edip etmeyeceği konusunda kararını açıkladı. Belçikalı yıldız Fenerbahçe'ye de övgüler yağdırdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kamp yapan Galatasaray'da; takımın yıldızlarından Dries Mertens basın toplantısı düzenledi.

1 YIL DAHA OYNAYACAK GİBİYİM

Gelecek planları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, ezeli rakip Fenerbahçe için de flaş sözler sarf etti. "Mertens seneye burada kalacak mı?" sorusuna, "Kesin kararı veremedim. Sanırım 1 sene daha devam edeceğim. Keyif aldığım bir meslek ve sürekli de oynuyorum. Bir ağrım sakatlığım da yok. Neden olmasın. Burada olabilir. Başka yerde olabilir ama 1 sene daha devam edeceğim gibi duruyor" cevabını verdi.

FENERBAHÇE RAKİPLERE KORKU VERİYOR

Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe'nin durumundan çok mutlu olduğunu söyleyen Dries Mertens, şöyle konuştu: "Onların da iyi durumda olmasından çok mutluyum. Sezon başında çok fazla ve iyi transferler yaptılar. İyi maçlar çıkarttılar. Bizim gibi rakiplere korku veriyorlar. Bizim gibi çok fazla gol atıyorlar. İyi bir savunma yapıyorlar. Biz de aynı şekilde iyi savunma yapıyor ve maçları bırakmıyoruz. Sonuna kadar devam ediyoruz."

MERTENS Mİ SNEİJDER Mİ?

Dries Mertens son olarak "Teknik direktör olsaydınız Mertens'i mi Sneijder'i mı Galatasaray'ın ilk 11'inde oynatırdınız?" sorusunun ardından seçimini yaptı: "Sneijder' derdim. Buraya geldiğinde 30 yaşındaydı. Ben 30'da hala Serie A'da oynuyordum. Buraya geldiğinde Sneijder fit durumdaydı."

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