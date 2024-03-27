Aziz Yıldırım’la ilgili bomba gelişme! Fenerbahçe'nin 2 Nisan’daki kritik toplantısına katılacak mı?

Fenerbahçe camiası ve taraftarları, yönetimin çağrısı üzerine toplanacak Olağanüstü Genel Kurul’a odaklanmış durumda. Gündemde, Trabzonspor maçı esnasında ve sonrasında yaşananlar sonucu ligden çekilme opsiyonunun da bulunduğu çeşitli stratejilerin müzakeresi var. Ali Koç ve ekibi, kongre öncesi bu hafta hem eski yöneticilerle hem de Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle görüşmeler yapacak.

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın, 2 Nisan’daki Olağanüstü Genel Kurul’a katılıp katılmayacağı merak konusuydu.

Eski başkan, 6 Mart’taki açıklamasında, başkanlık yarışı tartışmalarının bir yana bırakılması ve şampiyonluk yarışına yoğunlaşılması gerektiğini belirtmişti.

AZİZ YILDIRIM 2 NİSAN’DA TOPLANTIYA KATILMAYACAK

Yıldırım’ın bu açıklamalarından sonra kongreye katılacağına dair beklentiler vardı. Ancak, Aziz Yıldırım’ın yakın çevresine göre, efsane başkan Olağanüstü Genel Kurul’da yer almayacak. Yine de, kongre öncesinde yazılı bir açıklama yaparak fikirlerini paylaşma olasılığı bulunuyor.

UĞUR DÜNDAR YENİDEN ADAY OLACAK

Aziz Yıldırım hakkında önemli bir söylenti daha var. Fenerbahçe’de haziran ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde, gelecek ayın son haftasında Yüksek Divan Kurulu başkanı seçilecek. Efsane başkan Yıldırım’ın, Yüksek Divan Kurulu için uzun yıllar birlikte çalıştığı Şekip Mosturoğlu’nu aday gösterip destekleyeceği söyleniyor. Mevcut başkan Uğur Dündar’ın da yeniden aday olması muhtemel.