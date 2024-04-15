Alanyaspor: 0 Galatasaray: 4

Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor'un konuğu oldu.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 4-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 56. ve 72. dakikalarda Barış Alper Yılmaz, 61. dakikada Hakim Ziyech ve 83. dakikada Mauro Icardi attı.
Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke, 19. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Alanyasporlu futbolcu Fer ise 64'te kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 87 yaparak zirveye yerleşti.
Alanyaspor ise 42 puanla 10. sıraya geriledi.
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