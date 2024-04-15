Alanyaspor: 0 Galatasaray: 4

Kaynak: Haber Merkezi
Alanyaspor: 0 Galatasaray: 4
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından 4 golle çıktı.

Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor'un konuğu oldu.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 4-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 56. ve 72. dakikalarda Barış Alper Yılmaz, 61. dakikada Hakim Ziyech ve 83. dakikada Mauro Icardi attı.

Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke, 19. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Alanyasporlu futbolcu Fer ise 64'te kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 87 yaparak zirveye yerleşti.

Alanyaspor ise 42 puanla 10. sıraya geriledi.

İlgili Haberler
Galatasaray Nietzsche taktiğiyle kazandı. Sedat Kaya yazdı
Sen neymişsin be Barış Alper. Alanya'da kopyala yapıştır yaptı!
Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti
Fenerbahçe sahasında 3-0 kazandı. Şampiyonluğa 1 kaldı
3. Lig'e düşen Bursaspor'da Ümit Şengül dönemi bitti
3. Lig'e düşen Bursaspor'da Ümit Şengül dönemi bitti
Alanya Galatasaray maçında kırmızı kart! Sinirden çılgına döndü
Alanya Galatasaray maçında kırmızı kart! Sinirden çılgına döndü
Beşiktaş Fernando Santos'un alacağı tazminatı açıkladı. Rıza Çalımbay'a ödenen para ise dudak uçuklattı
Mehmet Büyükekşi'nin yeni seçim planı belli oldu. Göksel Gümüşdağ ile görüştü
Bayern Münih takımın başına eski hocasını getirecek
Bayern Münih takımın başına eski hocasını getirecek
Fenerbahçe'de flaş Oosterwolde gelişmesi. 2 gün önce ameliyat olmuştu
Son Haberler
Kira zammında yeni oran ortaya çıktı. Tavan zam uygulaması kalkarsa ne olacak? Gündem
Kira zammında yeni oran ortaya çıktı. Tavan zam uygulaması kalkarsa ne olacak?
İBB'de bir ilk! Gündem
İBB'de bir ilk!
İstanbul Havalimanı'nda yangın Gündem
İstanbul Havalimanı'nda yangın
Sinop'ta ormanlık alanda yangın çıktı Yerel Haberler
Sinop'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Tokat'ta kafa kafaya çarpışan otomobillerin kazası güvenlik kamerasında Yerel Haberler
Tokat'ta kafa kafaya çarpışan otomobillerin kazası güvenlik kamerasında
Galatasaray Nietzsche taktiğiyle kazandı. Sedat Kaya yazdı Spor
Galatasaray Nietzsche taktiğiyle kazandı. Sedat Kaya yazdı
United Airlines, Tel Aviv uçuşlarını güvenlik durumu nedeniyle askıya aldı Dünya
United Airlines, Tel Aviv uçuşlarını güvenlik durumu nedeniyle askıya aldı