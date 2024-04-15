Fenerbahçe deplasmanda kaybetti. Üst üste ikinci mağlubiyet

Fenerbahçe Beko, maça 7-0’lık bir seriyle başladı ve ilk 5 dakikada 9-6 önde bulundu. Ancak Türk Telekom, periyodun son 3 dakikasında ilk kez öne geçti (12-11). İlk periyot 20-20 eşitlikle tamamlandı.

İkinci çeyrekte Türk Telekom iyi bir başlangıç yaptı ve 13. dakikada 30-22 öne geçti. Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 2 sayıya (44-42) indirdi. İlk yarıyı Türk Telekom 44-42 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta her iki takım da karşılıklı sayılar buldu ve 25. dakikada Türk Telekom 57-52 önde girdi. Türk Telekom, üçüncü çeyreği 70-61 üstün tamamladı.

Final periyodunda Türk Telekom, sert savunma yapmaya devam etti ve yüzdeli şutlarıyla 6 dakika kala farkı 14 sayıya (80-66) çıkardı. Fenerbahçe Beko, son dakikalarda farkı 4 sayıya (87-83) indirmesine rağmen, Türk Telekom hata yapmadı ve mücadeleyi 95-91 kazandı.