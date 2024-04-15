Fenerbahçe deplasmanda kaybetti. Üst üste ikinci mağlubiyet

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe deplasmanda kaybetti. Üst üste ikinci mağlubiyet
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Türk Telekom, evinde Fenerbahçe Beko'yu 95-91 yenmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko, maça 7-0’lık bir seriyle başladı ve ilk 5 dakikada 9-6 önde bulundu. Ancak Türk Telekom, periyodun son 3 dakikasında ilk kez öne geçti (12-11). İlk periyot 20-20 eşitlikle tamamlandı.

İkinci çeyrekte Türk Telekom iyi bir başlangıç yaptı ve 13. dakikada 30-22 öne geçti. Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 2 sayıya (44-42) indirdi. İlk yarıyı Türk Telekom 44-42 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta her iki takım da karşılıklı sayılar buldu ve 25. dakikada Türk Telekom 57-52 önde girdi. Türk Telekom, üçüncü çeyreği 70-61 üstün tamamladı.

Final periyodunda Türk Telekom, sert savunma yapmaya devam etti ve yüzdeli şutlarıyla 6 dakika kala farkı 14 sayıya (80-66) çıkardı. Fenerbahçe Beko, son dakikalarda farkı 4 sayıya (87-83) indirmesine rağmen, Türk Telekom hata yapmadı ve mücadeleyi 95-91 kazandı.

İlgili Haberler
Ali Koç izin istedi Eda Erdem 'maşallah' diyerek kabul etti
Galatasaray tarihine geçti. Okan Buruk gümbür gümbür
Mauro Icardi rekor kırdı
Galatasaray Nietzsche taktiğiyle kazandı. Sedat Kaya yazdı
Alanyaspor: 0 Galatasaray: 4
Sen neymişsin be Barış Alper. Alanya'da kopyala yapıştır yaptı!
Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti
Fenerbahçe sahasında 3-0 kazandı. Şampiyonluğa 1 kaldı
3. Lig'e düşen Bursaspor'da Ümit Şengül dönemi bitti
3. Lig'e düşen Bursaspor'da Ümit Şengül dönemi bitti
Alanya Galatasaray maçında kırmızı kart! Sinirden çılgına döndü
Alanya Galatasaray maçında kırmızı kart! Sinirden çılgına döndü
Son Haberler
Dünya Bankası IMF’ye alternatif değildir Yazarlar
Dünya Bankası IMF’ye alternatif değildir
T.C. ANKARA 10. AİLE MAHKEMESİ Resmi İlanlar
T.C. ANKARA 10. AİLE MAHKEMESİ
Umurunda olmamak biraz da böyle bir şey galiba!.. Yazarlar
Umurunda olmamak biraz da böyle bir şey galiba!..
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu: Siyasette rekabet olmazsa başarı da olmaz… Yazarlar
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu: Siyasette rekabet olmazsa başarı da olmaz…
Savaş tamtamlarının acımasız tokmakçısı Yazarlar
Savaş tamtamlarının acımasız tokmakçısı
Millî Şuur mu, önemsiz bir detay mı? Yazarlar
Millî Şuur mu, önemsiz bir detay mı?
Enfeksiyon Operasyonu Yazarlar
Enfeksiyon Operasyonu