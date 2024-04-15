Galatasaray Nietzsche taktiğiyle kazandı. Sedat Kaya yazdı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Nietzsche taktiğiyle kazandı. Sedat Kaya yazdı
Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya yazdı

William Shakespeare'in Hamlet eserinde geçen ünlü monoloğu biliyorsunuz.

"Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu."

Süper Lig'de son 6 haftaya girerken, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gerçeğini de anlatıyor bu monolog.
Kaybeden şampiyonluk yarışında olmayacak.
Dün Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü yenmesinden sonra Galatasaray için Alanyaspor maçı bir "olmak ya da olmamak" mücadelesiydi.
Bütün mesele ne yapıp edip maçı kazanmaktı.
Ama son haftaların formda ekibi Alanyaspor öyle kolay lokma değildi.
Özellikle ilk 30 dakikada oyunun hakimiydi.
Leroy ve Richard'ın başlattığı ve Yusuf'un soldan getirdiği ataklarda çok etkili ve tehlikeli oldu Nelsson'un çok kritik üç müdahalesi olmasa Alanyaspor gole rahat ulaşabilirdi.
Galatasaray ilk yarıda çok temposuzdu.
Kanatlar çalışmıyordu.
Çok pas hatası yaptı
Özellikle orta sahada üstünlüğü ele alamadı.
İlk yarıda kaleyi isabetli tek şutu yok. 41.dakikada Mertens'in mükemmel plasesinin üst direkten dönmesi ise şansızlıktı.
Nietzsche, "yorucu dorukları sevenlerin kanatları olmalı" der.
Okan Buruk Nietzche'yi doğrularcasına ikinci yarıya Kaan Ayhan ve Ziyech'i alarak başladı.
Bu iki değişiklik Galatasaray'ı kanatlarını canlandırdı.
Özellikle Kaan Ayhan'ın girmesiyle Barış Alper çok etkili oldu ve 56.dakikada şık bir golle Galatasaray'ı öne geçirdi:0-1
Artık oyunun hakimi Galatasaray'dı.
Kanatlardan akın akın geldiler.
60.dakikada Ziyech Pendikspor'a attığı golün kopyası bir şutla skoru 2-0 yaptı.
Dört dakika sonra Leroy Fer'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Alanyaspor'un gardı tamamen düştü.
62. dakikada maçın yıldızı Barış Alper yine güzel bir şutla 3. golü attı.
Galatasaray bununla da yetinmedi.
83. dakikada Ziyech ile başlayan atakta o ana kadar sessiz kalan İcardi skoru belirledi.
4-0 Okan Buruk'un oyunu ne kadar iyi okuduğunun kanıtıdır.
İlk yarıda tek isabetli şutu olmayan Galatasaray ikinci 45'de Alanyaspor kalesini adeta bombardımana tuttu.
10 isabetli şut, 4'ü gol.
Hakkedilmiş bir galibiyet.
Sarı Kırmızılılar böylece şampiyonluk yarışında 2 puanlık avantajını korudu.

Bu maç futbolda kanatların ne kadar önemli olduğunun bir örneğidir.
Çünkü kanatları olanlar, golün tesadüflere kalmasını beklemez.

İlgili Haberler
Alanyaspor: 0 Galatasaray: 4
Sen neymişsin be Barış Alper. Alanya'da kopyala yapıştır yaptı!
Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti
Fenerbahçe sahasında 3-0 kazandı. Şampiyonluğa 1 kaldı
3. Lig'e düşen Bursaspor'da Ümit Şengül dönemi bitti
3. Lig'e düşen Bursaspor'da Ümit Şengül dönemi bitti
Alanya Galatasaray maçında kırmızı kart! Sinirden çılgına döndü
Alanya Galatasaray maçında kırmızı kart! Sinirden çılgına döndü
Beşiktaş Fernando Santos'un alacağı tazminatı açıkladı. Rıza Çalımbay'a ödenen para ise dudak uçuklattı
Mehmet Büyükekşi'nin yeni seçim planı belli oldu. Göksel Gümüşdağ ile görüştü
Son Haberler
Kira zammında yeni oran ortaya çıktı. Tavan zam uygulaması kalkarsa ne olacak? Gündem
Kira zammında yeni oran ortaya çıktı. Tavan zam uygulaması kalkarsa ne olacak?
İBB'de bir ilk! Gündem
İBB'de bir ilk!
İstanbul Havalimanı'nda yangın Gündem
İstanbul Havalimanı'nda yangın
Sinop'ta ormanlık alanda yangın çıktı Yerel Haberler
Sinop'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Tokat'ta kafa kafaya çarpışan otomobillerin kazası güvenlik kamerasında Yerel Haberler
Tokat'ta kafa kafaya çarpışan otomobillerin kazası güvenlik kamerasında
United Airlines, Tel Aviv uçuşlarını güvenlik durumu nedeniyle askıya aldı Dünya
United Airlines, Tel Aviv uçuşlarını güvenlik durumu nedeniyle askıya aldı