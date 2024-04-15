Galatasaray Nietzsche taktiğiyle kazandı. Sedat Kaya yazdı

William Shakespeare'in Hamlet eserinde geçen ünlü monoloğu biliyorsunuz.

"Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu."

Süper Lig'de son 6 haftaya girerken, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gerçeğini de anlatıyor bu monolog.

Kaybeden şampiyonluk yarışında olmayacak.

Dün Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü yenmesinden sonra Galatasaray için Alanyaspor maçı bir "olmak ya da olmamak" mücadelesiydi.

Bütün mesele ne yapıp edip maçı kazanmaktı.

Ama son haftaların formda ekibi Alanyaspor öyle kolay lokma değildi.

Özellikle ilk 30 dakikada oyunun hakimiydi.

Leroy ve Richard'ın başlattığı ve Yusuf'un soldan getirdiği ataklarda çok etkili ve tehlikeli oldu Nelsson'un çok kritik üç müdahalesi olmasa Alanyaspor gole rahat ulaşabilirdi.

Galatasaray ilk yarıda çok temposuzdu.

Kanatlar çalışmıyordu.

Çok pas hatası yaptı

Özellikle orta sahada üstünlüğü ele alamadı.

İlk yarıda kaleyi isabetli tek şutu yok. 41.dakikada Mertens'in mükemmel plasesinin üst direkten dönmesi ise şansızlıktı.

Nietzsche, "yorucu dorukları sevenlerin kanatları olmalı" der.

Okan Buruk Nietzche'yi doğrularcasına ikinci yarıya Kaan Ayhan ve Ziyech'i alarak başladı.

Bu iki değişiklik Galatasaray'ı kanatlarını canlandırdı.

Özellikle Kaan Ayhan'ın girmesiyle Barış Alper çok etkili oldu ve 56.dakikada şık bir golle Galatasaray'ı öne geçirdi:0-1

Artık oyunun hakimi Galatasaray'dı.

Kanatlardan akın akın geldiler.

60.dakikada Ziyech Pendikspor'a attığı golün kopyası bir şutla skoru 2-0 yaptı.

Dört dakika sonra Leroy Fer'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Alanyaspor'un gardı tamamen düştü.

62. dakikada maçın yıldızı Barış Alper yine güzel bir şutla 3. golü attı.

Galatasaray bununla da yetinmedi.

83. dakikada Ziyech ile başlayan atakta o ana kadar sessiz kalan İcardi skoru belirledi.

4-0 Okan Buruk'un oyunu ne kadar iyi okuduğunun kanıtıdır.

İlk yarıda tek isabetli şutu olmayan Galatasaray ikinci 45'de Alanyaspor kalesini adeta bombardımana tuttu.

10 isabetli şut, 4'ü gol.

Hakkedilmiş bir galibiyet.

Sarı Kırmızılılar böylece şampiyonluk yarışında 2 puanlık avantajını korudu.

Bu maç futbolda kanatların ne kadar önemli olduğunun bir örneğidir.

Çünkü kanatları olanlar, golün tesadüflere kalmasını beklemez.