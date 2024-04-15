Sen neymişsin be Barış Alper. Alanya'da kopyala yapıştır yaptı!

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Sen neymişsin be Barış Alper. Alanya'da kopyala yapıştır yaptı!
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, aynı yerden aynı vuruşla Alanyaspor kalecisi Ertuğrul'u iki kez avladı.

Galatasaray; Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında Sarı-Kırmızılı ekip bir açıldı pir açıldı. Galatasaray üst üste bulduğu gollerle bir anda 3-0'lık üstünlüğü yakalarken, performansıyla ayakta alkışlanan isim Barış Alper Yılmaz'dı.

Dakikalar 56'yı gösterdiğinde soldan ceza sahası içine giren Barış Alper sağ ayağıyla çok sert vurdu, top direk dibinden ağlarla buluştu.

Galatasaray 61. dakikada Hakim Ziyech'in harika golüyle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

72. dakikada Barış Alper Yılmaz bir kez daha sahne aldı. Aynı ilk goldeki gibi sağ çaprazdan aynı vuruşu yapan Barış, kaleci Ertuğrul'u avladı, skoru 3-0 yaptı.

Barış Alper attığı ilk golün ardından hocası Okan Buruk'a koşup kucağına aldı.

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