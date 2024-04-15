Galatasaray tarihine geçti. Okan Buruk gümbür gümbür

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasının kapanış maçında Alanyaspor deplasmanındaydı. Sarı-Kırmızılı ekip; zor geçmesi beklenen mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 kazanmayı başardı.

Süper Lig'de arka arkaya 13. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini de 20 maça yükseltti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 20 maçlık seri ile Galatasaray'ın başında ligde 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan dördüncü Türk teknik direktör oldu. Galatasaray'da daha önce Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Gündüz Kılıç, bu başarıyı yaşamıştı.

Okan Buruk, Alanyaspor karşılaşmasının ardından şöyle konuştu:

"İlk yarı biraz daha yavaş oynadık. Daha çabuk olabilirdik. İlk yarının özeti biraz uyuduk. İkinci yarıda gol atmayı hissettiğimiz dakikalar başladı. Kornerler, uzaktan şutlar... 2-0 sonrası rakip de 10 kişi alınca maç bizim için rahat geçti. Hak ettiğimiz galibiyeti aldık. İlk golü bulmak önemliydi. Önemli bir üç puan aldık. Gol yemeden bitirdik. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum."

"Kerem de bizim için önemli, değerli bir oyuncu. Hakim'in sağa geçmesiyle Barış'ın solda hem koşularını hem birebirlerini kullanmak istedik. Bundan sonraki haftalar yine bütün oyuncularımızı kullanacağız. Çok önemli bir kadroya sahibim. Oynayan oynamayan, sonradan giren... Hepsini bir anda oynatamıyorum. Oyuna sokamadıklarımız oldu. Bu benim için manevi anlamda zor. Hepsini oynatmak istiyoruz. Bazen tercihler yapmamız gerekiyor. Takımın başarısını her şeyin üzerine koymamız gerekiyor. Bireysel sevinmeler üzülmeler olabiliyor. Ama aslolan Galatasaray. Kalan bölümde aynı ciddiyetle devam edip şampiyon olmak istiyoruz."

"Aslında lige uzun bir ara verilmişti. Geçen hafta Fenerbahçe ile oynayacaktık. Süper Kupa maçını oynayabilseydik bugün maça girişimiz daha iyi olabilirdi. Böylesine uzun aralar maçın başlangıçlarına etki yapabiliyor. İkinci yarıda ruhumuzu da sahanın içine koymamız gerektiğini söyledik. Bunu da yaptık. Rakibe hiç bakmıyoruz. Kendi maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Her takımın puan kaybetme şansı var tabii ki."