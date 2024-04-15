Mauro Icardi rekor kırdı

Süper Lig'de Galatasaray, Alanyaspor'u 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Cimbom, Barış Alper Yılmaz (2), Hakim Ziyech ve Mauro Icardi'nin golleriyle kazanırken, puanını 87 yaparak liderliğini sürdürdü.

ICARDI KARİYER REKORU KIRDI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray forması ile 26 gol atma başarısı gösterdi. Arjantinli yıldız, bu gollerin yanı sıra 11 de gol pası verdi.

Icardi, Alanyaspor'a attığı gol sonrası kariyer rekoru kırdı. 31 yaşındaki golcü isim, bu sezon 37 gol katkısı yaparak, 2014-2015 sezonundaki 36 gol katkısı performansını geride bıraktı.

ALEX'İ GEÇEBİLİR

Icardi, kalan maçlarda 8 gol katkısı yapması durumunda, Alex de Souza'ya ait 2010-2011 sezonundaki 44 gol katkısı rekorunu geçebilir.

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Mauro Icardi, 4-0'lık galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Icardi'nin sözleri;

- İlk yarı rahat bir şekilde çıktık ama gol atamadık. Devre arasında konuştuk ve farklı bir mantalite ile çıktık ve golleri atıp kazandık.

- En iyi sezonlarımdan bir tanesi ama yüzde yüzde değilimdim sezon boyunca. Elimden geldiğince takım için orada olmaya çalıştım. Gol krallığı tabii ki istediğim bir şey ama Galatasaray'ın şampiyon olması öncelik.

- Çok güzel bir sevgi takıma ve bana karşı. Bize aşkla yaklaşıyorlar. Bizi her yerde takip ediyorlar. Takım ve benim adıma mutlu edici. Desteklerinin devam etmesini istiyoruz. Böyle şeyler bize enerji katıyor.