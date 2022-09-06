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Ali Koç: Beşiktaş'a yapılan saldırı hepimize yapılmıştır

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanı olarak ziyaret ettiği TFF'de çarpıcı açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 17:29
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 17:58
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Ali Koç: TSYD'ye çağrım var, RTÜK devreye girmeli

Ali Koç: Beşiktaş'a yapılan saldırı hepimize yapılmıştır
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Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TFF'ye yaptıkları geçmiş olsun ziyaretinden sonra son olayları değerlendirdi.

- Türk futboluna geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bu olaylar meczup işidir. Bir daha tekrarlanmayacak bir olaydır, altından başka bir şey çıkmaz. Sadece futbolun paydaşlarını değil, tüm halkımızı rahatsız eden olaylarla karşı karşıyayız.

- Radikal olaylarla karşı karşıyayız. Bu tarz olaylar, radikal yaklaşımları gerektirir. Bu olağanüstü olayların dışında, Türk futbolunda huzur, barış, kardeşlik, fair-play olması için çok daha radikal yaklaşımlara ihtiyaç olması gerektiğini konuştuk. Biraz sonra Ankaragücü ve Beşiktaş başkanları ile maçta yaşananlarla ilgili görüşlerimizi paylaşacağız.

- Hangi kulübün oyuncusuna yapılırsa yapılsın, Beşiktaşlı futbolcuya yapılan saldırı, tüm takımlara yapılmıştır. Hepimize yapılmıştır. Doğru önlemler alınmazsa, bu olayların daha sık yaşanmasıyla ilgili risklerin olduğunu düşünüyorum.

- Bununla beraber, bir seyircinin sahaya girip tasvip etmeyeceğimiz eylemde bulunmasının da koskoca bir camiayı bağlamaması gerektiğini düşünüyoruz. Hepimiz tek vücut bu konulara adreslenmeliyiz. 

- Bununla beraber Galatasaray camiasına da geçmiş olsun diliyorum. Dursun Başkan ile de konuştuk. Galatasaray Adası’na yapılan saldırının, Galatasaray’ın merkezine yapılmasından farkı yok.

- Taraftarlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. İleriye dönük olarak çok daha fazla provokasyona maruz kalabiliriz. Dolayısıyla konuyla ilgili bilincin artması gerekebilir. Tribünlerde sorumlu, akıllı, tek arzusu kulübünü desteklemek olan insanların da bilinçlenmesi gerekebilir. Bizler de buna ön ayak olmalıyız. Beşinci haftadayız. Çok güzel başladık aslında. Pek çok problem olmasına rağmen.

- Medyaya bir çağrım var. TSYD’ye özellikle çağrım var. Bununla beraber geleneksel medyanın yanında sosyal medya var. İfade özgürlüğüne son derece önem veren bir insan olarak, ifade özgürlüğü ile ifade sorumsuzluğu arasındaki farkı anlamamız lazım. Bazı televizyon programlarında, sosyal medya ortamlarında, başkanlara, hocalara, oyunculara yapılan saldırılar, burada RTÜK de devreye girmeli. Türk futbolunda nefret ortamının olması için atılan tohumların farkındayız. Biz Fenerbahçe olarak hedef göstermeye başlayacağız. Kendi başımıza bu işi halledemeyiz. Bu konuya topyekün, tüm kulüpler ve federasyon ile beraber gerektiğinde hukuki girişimlerle adreslemeliyiz.

- Kulüplerin taraftarlarını birbirleriyle savaşır ortama getirmek için sosyal medyada iklim son derece müsait. Şunu özellikle altını çizmek istiyorum. Bugün sosyal medya ortamında yaşananlar, kulüplerin gelecek planlarını etkiler vaziyet almıştır. Daha fazla takipçi sağlamakla illegal bahis sitelerinden ekonomi oluşturmak için bir yapı söz konusudur. Bu siteler, geleneksel medyadaki insanlarla iş tutarak, kulüpleri ve taraftarları birbirine düşürmektedir. Güvensizlik ortamını körüklemektedir.

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