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Beşiktaşlı futbolculara saldıran holiganın sahaya girme görüntüleri ortaya çıktı

Siayh-Beyazlı futbolculara saldıran holiganın sahaya giriş görüntüleri ortaya çıkarken güvenlik zaafiyeti de gözler önüne serildi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 10:19
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 10:31
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Uçan tekmeyle Beşiktaşlı futbolculara saldıran holigan, tribünden sahaya da uçarak girmiş. Güvenlikçler film gibi izlemiş

Beşiktaşlı futbolculara saldıran holiganın sahaya girme görüntüleri ortaya çıktı
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Süper Lig 'in 5. haftasında Beşiktaş , deplasmanda Ankaragücü'nü Muleka, Dele Alli ve N'Koudou'nun golleriyle 3-2 mağlup etti.

Maçın tamamlanmasının ardından sahaya giren B.Ö. adındaki bir holigan, Beşiktaşlı futbolculara saldırdı. Olayda Cenk Tosun darbe alırken, o holiganı uzaklaştırmak isteyen Josef de Souza kırmızı kart gördü.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, holiganın sahaya atlayıp Beşiktaşlı futbolcuların yanına gelene kadar kimsenin müdahale etmediği görüldü.

EMNiYET AÇIKLADI

Ankara Emniyeti'nden dün akşam gerçekleşen olayla ilgili açıklama geldi. Eryaman Stadyumu'nda sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'a tekme atmaya çalışan B.Ö. isimli holiganın gözaltına alındığı ve gerekli işlemlerin yapıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada "4 Eylül 2022 Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü - Beşiktaş takımları arasında oynanan TFF Süper Lig futbol müsabakasının bitiş düdüğüyle birlikte kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.

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Insan
5.09.2022 11:21
Selfi cekseydi bari birseye benzerdi  
 
Hüseyin
5.09.2022 11:03
Güvenlik görevlilerinin seyirciye dönük olması lazım görüntülerde bütün güvenlik görevlileri maçı izliyor.  
 
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