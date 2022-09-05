Haddinizi Bilin! Siz kim Beşiktaş kim! Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş skandalın perde arkasını açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Husumet lafını hiç sevmem.

"Husumetlisini öldürdü, husumetliler kavga etti, husumetlisine bilmem ne yaptı" gibi haberleri görünce kan beynime sıçrar!

Bir nevi suçu hafifletme çabası gibi gelir bana. Ne de olsa husumetlisi ya; ondan diye bir bahane.

Futbolda da oldu bu moda!

Husumetli kulüpler çıktı ortaya.

Neymiş efendim Ankaragücü ile Beşiktaş husumetliymiş!

Kabul etmem!

Ama ne yazık ki buna çanak tutuluyor. Kabullenemem.

İşte son örneği; Türkiye Futbol Federasyonu'nun deplasman takımlarına seyirci yasağını kaldırmasına rağmen Ankara'daki Ankaragücü maçına Beşiktaşlı taraftarların alınmaması. Gerekçe de arada husumet olması!

Ankara'daki rezilliği yapan "Futbolsever, taraftar" görünümlü teröristleri azdıran etkenlerden biri de işte o karardır.

Bir kere olaya şuradan bakalım.

O sevmediğim "Husumet" olmayı bile iki eşit taraf arasında olur.

Öteden beri sempati duyduğum, büyük çoğunluğunun da o teröristleri kınadığına inandığım Ankaragücü ile Beşiktaş arasında olmaz, olamaz.

Ankaragücü kim, Beşiktaş kim?

Arada dağlar kadar fark var; akran değiller ki Beşiktaş'ın husumetlisi Ankaragücü olsun!

Beşiktaş'ın tarihine bak, Ankaragücü'nün tarihine bak.

Beşiktaş'ın camiasına bak, Ankaragücü'nün camiasına bak.

Beşiktaş'ın başarılarına bak, Ankaragücü'nün başarılarına bak.

Beşiktaş'ın taraftar sayısına bak, Ankaragücü'nün taraftar sayısına bak.

Örnekleri çoğaltabilirim.

Bir de Bursasporlu bazı kendini bilmezler de Beşiktaş'ı husumetlileri olarak görürlerdi. Şimdi bulundukları yere bak.

Ankara'daki olaylara gelince.

Tribünden atlamış bir yarı çıplak adam, futbolculara uçan tekme sallıyor. Peki o adam sahanın ortasına gelene kadar güvenlik görevlileri ne yapıyor?

Beşiktaş taraftarına tribünü yasaklayanlar buna ne diyor? Sadece bir takımın taraftarının terör estirmesini bile engellenememesine güvenlik kurulunda oturup da karar veren kravatlı adamlar ne düşünüyor?

Gelelim Ankaragücü başkanına, teknik direktörüne, futbolcusuna.

Gülünç bahaneler aramaları hakikaten ibretlik. Yok efendim hakem kötü yönetmiş, yok efendim Beşiktaşlı genç bir futbolcu takımının maçı kazanmasına rağmen gitmiş de Ankaragücü kulübesindekilere ve seyircilerine küfür etmiş, yok efendim şu olmuş, bu olmuş da tribündeki kendini bilmezler tahriğe kapılmış.

Hiç yakıştıramadım. Her zaman efendiliğini takdir ettiğim Ömer Erdoğan'a özellikle... Çok şaşırdım, üzüldüm.

Bu saldırganlığın gerekçesi olur mu? Yakışık alıyor mu?

Sözün özü; saldırganlıkla gündeme gelerek Beşiktaş'ı kendinize denk alamazsınız.

Haddinizi bilin. Siz kim, Beşiktaş kim?

Beşiktaşlı taraftarlara da sesleniyorum; bunlar sizin akranınız değil, kendilerini sizinle akran haline getirme çabalarına aldanmayın. Sakın muhatap almayın.