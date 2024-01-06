Ali Koç: Ulan sen kimsin salya sümük ağlamışsın

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından kendilerini suçlayan bazı gazetecilere adeta ateş püskürdü.

Habertürk'te katıldığı programda sahaya çıkmak istedikleri Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünün FETÖ'yle bağdaştırılmasına tepki gösteren Koç, "Ulan sen kimsin? Salya sümük FETÖ için ağlamışsın. Sen kimsin Fenerbahçe'yi ve Ali Koç'u FETÖ'yle bağdaştıracaksın? Davalar da açıyoruz. İnşallah hukuk olarak işler. Bunlar da cezalarını çekerler" ifadelerini kullandı.

Koç, "Abdulkadir Selvi mi?" sorusuna "Bir tanesi bu" derken, kendilerini Cumhurbaşkanı ile kafa kafaya getiren bir katman olduğunu ileri sürdü.

Melih Altınok'un "Ali Bey artık CHP'nin başına geçmenizin zamanı gelmedi mi?" yazısıyla ilgili de konuşan Koç, "Belediye encümeni bile olursam suratıma tükürün dedim. Bir yerden düğmeye basıyorlar. Niye derdiniz var Fenerbahçe ve Ali Koç ile" dedi.

