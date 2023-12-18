Dursun Özbek'le ilgili son dakika açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı

Özbek’in hasateneye kaldırılması sonrası Galatasaray'ın bugünkü yönetim kurulu toplantısı ertelenmişti.

Dursun Özbek’in çekilecek tomografi sonrası daha net teşhise ulaşılacağı açıklandı.

Galatasaray resmi sitesinden Dursun Özbek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sn. Dursun Aydın Özbek, 18 Aralık Pazartesi günü Medicana Ataşehir Hastanesi'ne karın ağrısı ve halsizlik şikayetiyle ayaktan başvurmuş, yapılan tetkik ve değerlendirme sonuçlarında önemli bir bulguya rastlanmamıştır.

Sn. Özbek'in, gastroenterit tanısıyla tedavisine başlanmış ve tedavi sonrası taburculuğu planlanmıştır. Sağlık durumuyla ilgili olarak şu an için endişe edilecek bir durum olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz.