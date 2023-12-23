Beşiktaş Anıtkabir'de. Hasan Arat en önde

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Aytunç Akın
Beşiktaş Anıtkabir'de. Hasan Arat en önde
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, taraftarlar ile birlikte Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Yönetim Kurulu üyeleri ve taraftarlar, Anıtkabir'i ziyarette bulundu.

Arat, Atatürk'ün mozolesine üzerinde 'Beşiktaş Jimnastik Kulübü' yazan kırmızı beyaz çiçeklerden oluşan çelenk bırakırken, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve şunları yazdı;
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük Atatürk; Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde ülkemizin ve dünyanın dört bir köşesinden gelen Beşiktaşlılarla birlikte huzurunuza çıkmış olmanın huzuru içerisindeyiz. Bugün Anıtkabir'e koşup gelen binlerce taraftarımızla birlikte, aziz vatanımız için mücadele vermiş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, silah arkadaşlarınızı, Kurtuluş Savaşımızda cephe gerisinden hizmet eden Cumhuriyetimizin büyüyüp güçlenmesi için çalışan fedakar milletimizin her bir ferdini rahmet, minnet ve sonsuz şükranla anıyoruz. Bugün ebedi istirahatgahınızda bir kez daha ilke ve değerlerinize, ülkünüze ve hedeflerinize bağlılığımızın ilelebet devam edeceğine ant içeriz.

Bu değerli mirası, gelecek nesillere aktarmak için her bir Beşiktaşlı ömrü boyunca gayretle ve samimiyetle çalışacaktır. Bugün bizlere emanet ettiğiniz eşsiz vatanımızı korumak, geliştirmek ve muasır medeniyetler üzerine çıkarmak için 120 yıllık Beşiktaş camiası, gururla taşıdığı ay yıldızlı şanlı arması ve gücünü tarihten alan kadim kültürüyle her zaman devletimizin ve milletimizin hizmetinde olacaktır. Tarih boyunca her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başaran milletimiz, hayallerimize ve hedeflerimize ulaşmak için ilhamını sizden almaktadır. Aziz Atatürk, büyük Beşiktaş camiasının her üyesi olarak size sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunarız. Bu millet sizi asla unutmayacaktır.''

BÜYÜK İLGİ
Beşiktaş taraftarı, ziyarete büyük ilgi gösterdi ve binlerce taraftar, Anıtkabir'e akın etti.

Ortaya bu güzel kareler çıktı;

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