Ahmet Nur Çebi Hasan Arat'ı nasıl şaşkına çevirdi? Kulübe girer girmez gördükleri karşısında şoke oldu

Beşiktaş'ta yeni Başkan Hasan Arat seçildi bildiğiniz üzere.

Hasan Arat geldikten sonra da icraatlerini gerçekleştirmeye başladı.

Samet Aybaba'yı "Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü" olarak, Feyyaz Uçar'ı ise futboldan sorumlu yönetici olarak getirdi.

Bu hamleler taraftarlar tarafından da güzel karşılandı.

Ancak Hasan Arat, kulübe başkan geldikten sonra gördükleri karşısında şok oldu!

AHMET NUR ÇEBİ NE VAR NE YOK TOPLAMIŞ!

Beşiktaş'ın kasasında 900 milyon lira olduğu belirtiliyordu.

Ancak Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, gider ayak ne var ne yok hepsini bitirmiş!

Kendisinin alacaklarını almış. Yöneticilerinden alacaklı olanlara vermiş.

Kulüp çalışanlarına prim olarak ödeme yapmış.

Futbolculara da prim dağıtmış.

Hasan Arat son çareyi Tüpraş ile yapılan stat anlaşmasının parasında bulmuş ancak gelin görün ki Ahmet Nur Çebi yönetimi önceden bunu da kullanmış.

KAYNAK ARANIYOR!

Son olarak Hasan Arat'ın, devre arasında yapılacak transferler için kaynak aradığı öğrenildi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'la yolları ayırmayı planlayan yönetimin gelecek hoca için de para arayışına giriştiği belirtildi.