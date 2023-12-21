Ahmet Nur Çebi Hasan Arat'ı nasıl şaşkına çevirdi? Kulübe girer girmez gördükleri karşısında şoke oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Nur Çebi Hasan Arat'ı nasıl şaşkına çevirdi? Kulübe girer girmez gördükleri karşısında şoke oldu
Mirza Şeker, Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin takımdan ayrılmadan önce yaptığı flaş hareketi açıkladı.

Beşiktaş'ta yeni Başkan Hasan Arat seçildi bildiğiniz üzere.
Hasan Arat geldikten sonra da icraatlerini gerçekleştirmeye başladı.
Samet Aybaba'yı "Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü" olarak, Feyyaz Uçar'ı ise futboldan sorumlu yönetici olarak getirdi.
Bu hamleler taraftarlar tarafından da güzel karşılandı.
Ancak Hasan Arat, kulübe başkan geldikten sonra gördükleri karşısında şok oldu!

AHMET NUR ÇEBİ NE VAR NE YOK TOPLAMIŞ!

Beşiktaş'ın kasasında 900 milyon lira olduğu belirtiliyordu.
Ancak Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, gider ayak ne var ne yok hepsini bitirmiş!
Kendisinin alacaklarını almış. Yöneticilerinden alacaklı olanlara vermiş.
Kulüp çalışanlarına prim olarak ödeme yapmış.
Futbolculara da prim dağıtmış.
Hasan Arat son çareyi Tüpraş ile yapılan stat anlaşmasının parasında bulmuş ancak gelin görün ki Ahmet Nur Çebi yönetimi önceden bunu da kullanmış.

KAYNAK ARANIYOR!

Son olarak Hasan Arat'ın, devre arasında yapılacak transferler için kaynak aradığı öğrenildi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay'la yolları ayırmayı planlayan yönetimin gelecek hoca için de para arayışına giriştiği belirtildi.

İlgili Haberler
İşte Beşiktaş'ın hedefindeki 2 futbolcu. Samet Aybaba bakın hangi maçta ortaya çıktı
Beşiktaş Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu. Rıza Çalımbay'dan flaş karar
Beşiktaş'ta 3 yerli isim ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'tan Hatayspor maçına özel forma. 100. yıl için yapıldı
Beşiktaş'tan Hatayspor maçına özel forma. 100. yıl için yapıldı
Beşiktaş'ta 2 maçlığına sözleşme imzalanan Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama
Ali Koç ve Hasan Arat Türk futbolunu kökten değiştirebilecek hamleyi yaptı. Diğer başkanlara sadece takip etmek kaldı
Hasan Arat Ali Koç'a takıldı: Baba ocağına hoş geldiniz dedim
Hasan Arat'tan 5 futbolcu ile ilgili flaş açıklama
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan kadro dışı kalan futbolcular ile ilgili flaş açıklama
Son Haberler
O damar asla tıkanmamalı Sağlık
O damar asla tıkanmamalı
Uzmanından kalp kriziyle ilgili hayat kurtaran uyarılar Sağlık
Uzmanından kalp kriziyle ilgili hayat kurtaran uyarılar
Çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Sabah başlıyor... Gündem
Çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Sabah başlıyor...
Bilim insanları Diyabet hastaları için mucize içeceği buldu Sağlık
Bilim insanları Diyabet hastaları için mucize içeceği buldu
Almanya'da 60 milyon euroluk captagon ele geçirildi Dünya
Almanya'da 60 milyon euroluk captagon ele geçirildi
Promosyon yarışı kızışacak. İşte en yüksek para veren bankalar Ekonomi
Promosyon yarışı kızışacak. İşte en yüksek para veren bankalar