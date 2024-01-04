Ali Koç'a FETÖ dedi. Abdulkadir Selvi Atatürk'ün sözünü bile FETÖ'cülere mal etti

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa skandalının ardından yandaş medyada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik suçlamalar sürerken, yandaş gazeteci Abdulkadir Selvi suçlamaların dozunu daha da artırdı. Selvi, özellikle Ali Koç'a yönelik akıl almaz iddialarda bulundu.

Selvi, Hürriyet'teki yazısında Atatürk'ün sözünü FETÖ'cülere mal ederken, "Suudi Arabistan’da oynanacak olan maçta bula bula, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cülerin kullandığı, “Yurtta sulh cihanda sulh” sözü mü bulundu?" diye sordu.

Selvi, "Benim asıl merak ettiğim ise, Futbol Federasyonu tarafından spor yazarları ve davetlilere verilen programda İstiklal Marşı’nın okunacağı, Türk bayrağının açılacağı, şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacağı yer almasına rağmen, ismi bende saklı olan Galatasaraylı bir yönetici Riyad’da, Fenerbahçe yönetiminde yer alan bir gazeteci ise İstanbul’da bu dezenformasyonun yayılmasına neden oluyorlar.

Bunlardan gazeteci olanının 28 Şubat sürecinde oynadığı rolü çok iyi biliyoruz. Yaptığı televizyon programlarıyla darbecilerin ekmeğine yağ sürmüştü. Acaba yine aynı kostümlerini giyip, aynı tiyatroyu oynamaya mı başladılar?" diye yazdı.

Süper Kupa maçının perde arkasından süper organize işler çıktığını da ileri süren Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Ali Koç, Türkiye’de “Yurtta sulh, cihanda sulh” pankartını hazırlatıyor, Atatürk resimlerini tişörtlere bastırıyor. Dursun Özbek ondan geri kalmamak için Riyad’da baskı yaptırıyor. Sonuç itibarıyla “Koç” gibi bir organizasyon yapılarak Süper Kupa maçı sabote ediliyor. Ama bu rezaletin gerekçesi olarak da Atatürk, İstiklal Marşı ve Türk bayrağı gibi değerlerimiz gösteriliyor. Peki o zaman, Futbol Federasyonu’nun açıklamasında yer alan “Sürecin hiçbir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır” vurgusu ne anlama geliyor?

Çıkıp Türk milletine gerçekleri neden söylemiyorsunuz? Neden susuyorsunuz? Atatürk, milli marşımız ve Türk bayrağı gibi değerlerimizi istismar ederek birilerinin 28 Şubat benzeri bir havayı oluşturmasına hizmet mi ediyorsunuz? Siz bu organizasyonun neresindesiniz?"

ALİ KOÇ NE DİYECEK?

Selvi'nin yazısındaki bu akıl almaz iddialar karşısında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ne diyeceği merakla bekleniyor.