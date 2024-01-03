Fatih Terim'in gol sonrası tepkisi Yunanlıları sarstı. Ne yapacaklarını bilemediler

Yunanistan Süper Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Panathinaikos Fatih Terim yönetiminde ilk maçına PAS Giannina karşısında çıktı.

Apostolos Nikolaidis Stadyumu’nda oynanan mücadelede ikinci yarı devam ediyor.

Ev sahibi ekip Fotis Ionnidis’in 25. Dakikada attığı golle mücadele 1-0 üstünlüğünü koruyor.

Panathinaikos yönetiminde ilk golünü bulan Fatih Terim’in gol sonrası yaptığı hareketler ise sosyal medyada gündem oldu.

Deneyimli teknik adam golün sevincini yaşamadan oyuncularına taktik vermeye devam etti

(Video S Sport'tan alınmıştır)