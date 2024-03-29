Ali Koç’a sürpriz telefon! Hiç beklemediği bir isimden geldi

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Ali Koç’a sürpriz telefon! Hiç beklemediği bir isimden geldi
“Süper Lig’den çekiliriz” diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sürpriz bir telefon geldi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in, Koç’a yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de gözler 2 Nisan’daki toplantıya çekildi. Başkan Ali Koç geçtiğimiz gün gazetecilerle yaptığı toplantıda ‘kesin bir karar’ alacaklarını açıklamıştı.

Fenerbahçe’nin Süper Lig’den çekilme tartışmaları sürerken Ali Koç’a sürpriz bir telefon geldi.

REAL MADRİD BAŞKANI PEREZ ALİ KOÇ'A NE TEKLİF ETTİ

Telefonun diğer ucundaki isim Real Madrid’in Başkanı Florentino Perez.

Youtube’da Legend Futbol Tv kanalının yorumcusu Ali Can’dan gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Ali Can’ın son programında yaptığı konuşmadan öne çıkanlar:

Fenerbahçe cephesinde Başkan Ali Koç, bütün tuşlara basıyor ya bu sıra… Şu an için ne yapacağı belli değil şeklinde. Sürpriz bir telefon da alıyor Real Madrid Başkanı Florentino Perez’den. Bu sene bir deneme yaptılar bir lig kuralım diye ama biraz direkten döndü. Seneye bekle diyorlar. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arıyor ve 'seneye sizi Avrupa Ligi'ne alabiliriz' diyor

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