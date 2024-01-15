Ali Koç’la hakem döven Faruk Koca sarmaş dolaş. Ertem Şener kayda aldı

Hakem Halil Umut Meler’i darp ettikten sonra cezaevinde 15 gün kalıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Faruk Koca, Kulüpler Birliği Vakfı’nın Maslak’taki merkezinde düzenlenen toplantıda yerini aldı.

Toplantının ilk bölümünde, Süper Lig takımlarının başkanlarıyla son kez bir araya gelen Koca, futbol dünyasına veda etti.

Koca, “Vedalaşmak için geldim” dedi. Basın mensuplarına seslenen Faruk Koca, “Birlikte geçirdiğimiz 1.5 yıl boyunca birçok anı paylaştık. Şimdi helalleşme zamanı” diye konuştu.

Yargı sürecinin devam ettiğini ve konu hakkında daha sonra değerlendirme yapacağını ifade eden Koca, futbolun ve yaşanan olayların üzerine düşünmek için zaman ayıracağını söyledi.

ERTEM ŞENER’E SANSÜR TEPKİSİ

Koca’nın ayrılışı sırasında, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç da dışarı çıkarak onu uğurladı.

Görüntüleri spiker Ertem Şener sosyal medya hesabından yayınladı.

Önce Ali Koç’la Koca’nın kucaklaşma anını kesen Şener, gelen tepkiler üzerine videonun tam halinin paylaştı.



